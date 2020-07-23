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Aktüel

Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak

Sabah saat 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:02:16 -
Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak

ANKARA (AA) - Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra yarın kılınacak cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah 10.00'da sela ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim okunacak.

Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden İhlas, Felak ve Nas'ı tilavet edecek.

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

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