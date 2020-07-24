Ayasofya Cami cuma mesajları

Cuma mesajları. Allah Resulü Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) buyurdular ki: “Müslüman bir kimse namaz ve zikir için mescidi vatan edindiği zaman Allah’ın onun bu halinden duyduğu hoşnutluk, tıpkı gurbette adamı olan kimselerin onun yanlarına dönmesiyle duydukları sevinç gibidir.” Hayırlı cumalar.

İbadete kapatıldığı günden itibaren yüce gönüllere işleyen bir davanın konusu haline gelen Ayasofya Camii, esaret zincirlerinden kurtuldu şükürler olsun. Cumamız mübarek olsun.

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Ayasofya Camii’nde cuma namazına kavuşturan Allah’a hamd olsun. Hayırlı Cumalar.