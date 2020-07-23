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İSLAM

Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii baş imamı için Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı atadı. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamlamıştır.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:03:00 -
Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii baş imamı için Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı atadı. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamlamıştır.

PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.

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