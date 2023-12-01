Ayaş domatesine AB tescili geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında geçtiğimiz ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından AB’ye yapılan 12 coğrafi işaret başvurusundan ilk olarak Ayaş Domatesi tescillenerek Türkiye’nin 15.’inci AB Coğrafi işaretli ürünü oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kacır, “Söz verdiğimiz gibi, yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz. Yerel değerlerimizden biri olan ‘Ayaş Domatesi’ AB'de coğrafi işaret tescili aldı. Kültürel mirasımızın ve zengin tarım çeşitliliğimizin önemli bir parçası olan Ayaş Domatesi gibi tescillerimiz, Türk tarımının ve yerel değerlerimizin korunması ve tanıtılması konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

2023 yılında ilk kez doğrudan TÜRKPATENT tarafından, Ayaş Domatesi, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Ezine Peyniri, Hüyük Çileği, Isparta Gülyağı, Kilis Zeytinyağı, Manisa Mesir Macunu, Rize Çayı ve Urla Sakız Enginarı için AB’ye coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Ayaş Domatesi, komisyonu nezdinde en kısa süre içerisinde yayımlanarak coğrafi işaret alan ürün oldu.



AB nezdinde coğrafi işareti bulunan 15 ürün şöyle:

1. Antakya Künefesi

2. Ayaş Domatesi

3. Aydın İnciri

4. Aydın Kestanesi

5. Bayramiç Beyazı

6. Çağlayancerit Cevizi

7. Edremit Zeytinyağı

8. Gaziantep Baklavası

9. Gemlik Zeytini

10. Giresun Tombul Fındığı

11. Malatya Kayısısı

12. Milas Zeytinyağı

13. Milas Yağlı Zeytini

14. Suruç Narı

15. Taşköprü Sarımsağı

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