Ayaklarına dolandı! 'Dislike saldırısı Erdoğan'a yaradı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Youtube paylaşımına FETÖ botları tarafından yapıldığı belirtilen 'dislike' (beğenmeme) saldırısı sayesinde, Erdoğan'ın videosu trend videolar arasına girdi.
Gençlerle Konferans Video Buluşması ile öğrencilerle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu görüşmeleri Youtube üzerinden yayınlandı. Görüşmenin ardından AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Youtube paylaşımına FETÖ botları tarafından 'dislike' (beğenmeme) saldırısı yapıldığını bildirdi.
Gazeteci Kenan Kıran da konuyla ilgili açıklama yaptı.
Kıran, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Organize kötülük, planlayanları hayal kırıklığına uğrattı. Dislike saldırısı sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşma videosu trend videolar arasına girdi ve izlenme sayısı 2 milyonu aştı. Kanalın abone sayısı 85 binden 125 bine çıktı.."