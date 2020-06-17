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Aktüel

Ayaklarına dolanan ip nedeniyle çatıda mahsur kalan kargaları itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:33:24 -
Ayaklarına dolanan ip nedeniyle çatıda mahsur kalan kargaları itfaiye kurtardı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, bir binanın çatısında ayaklarına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan 2 karga yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karacamusa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında ayakları ipe dolandığı için bulunduğu yere sıkışan karga yavrularını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri merdivenle çatıya ulaşıp, 30 dakika süren çalışmayla 2 kargayı sıkıştıkları yerden çıkardı.

Kargalar, tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya salınması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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