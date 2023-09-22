Ayaklarda yanma, iğne batması, uyuşma ve karıncalanma neden olur? Nöropati nedir?

Ayaklarda yanma, iğne batması, uyuşma ve karıncalanma hayatınızın belirli dönemlerinde karşılaşabileceğiniz anormal hislerdir. Pekiyi, ayaklarda yanma, iğne batması, uyuşma ve karıncalanma neden olur, neyin belirtisidir, hangi doktora gidilir ve bitkisel çözümü nedir?

NÖROPATİ NEDİR? Nöropati, sinirlerde veya sinir liflerinde hasar olduğu bir durumdur. Nöropati, kollarda, bacaklarda, ayaklarda, ellerde,...

Ayaklarda Uyuşma, Karıncalanma İğne Batması ve Uyuşma Neden Olur?

1- Diabetik Nöropati;

Ayaklarda yanma, iğne batması, uyuşma ve karıncalanma sorunlarının çoğunluğu ‘’ NÖROPATİ ‘’ denilen sinir hasarına bağlı olarak gelişebilir. Sayısı 100’e yaklaşan Nöropati nedeni bulunmaktadır. Bunların içinde en sık görülen tipi şeker hastalığına bağlı Diabetik Nöropatidir.

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Günümüzde ülkemizde şeker hastalığı çok ciddi bir sorun, şeker hastalığı % 20’nin üzerine çıkmış durumda. Şeker hastalığı uzun dönemde atar damarları ve sinirleri etkiler. İleride damar tıkanıklığı temel olmak üzere böbrek yetmezliği, bacakta kangrene kadar geniş bir alanda etkilerini gösterir.

Şeker hastalığının sık sık susma, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma gibi bilinen belirtilerinden farklı olarak ilk belirti olarak sinir tutulumuna bağlı olarak özellikle ayaklarda, yanma, ayak tabanında yanma, parmaklarda uyuşukluk, karıncalanma ve iğne batması gibi şikâyetler olur. Bu şikâyetlerimden genelde birisi daha baskın olur. Genelde ağrı pek olmaz. Ayaklarını sağa sola vurduklarında bile pek ağrı hissetmezler. Eğer buna benzer bir yakınması varsa dâhiliye uzmanına gidip açlık kan şekeri (AKŞ), tokluk kan şekeri (TKŞ), HbA1C ve gerekirse şeker yükleme testi yaptırmalısınız.

2- Susuzluk ve Elektrolit Kaybı;

Hepimiz yeterince su içtiğimizi iddia etmemize karşın maalesef ortalamanın altında su tüketmekteyiz. Buna bağlı olarak hem susuzluk hem de bazı önemli elektrolitler ki bunların içerisinde potasyum ve kalsiyum sayılmaktadır. Bunların eksikliği de ayaklarda yanma, iğne batması, uyuşma ve karıncalanma şikayetlerine yol açabilir. Kayısı, kuru erik ve üzüm bunları rahatlıkla yerine koyar. Potasyum için süt, peynir yoğurt zengin besinlerdir, incir ise hem potasyum hem de kalsiyum bakımından zengindir. Bu durumda dâhiliye uzmanına gidip kan tetkikleri yaptırabilirseniz. Ama buna gerek yok gerçekten, susuz kaldıysanız ve bu besinlerden uzaksanız su için ve bu meyveleri yiyin.

3- Siyatik: Disk: Bel Fıtığı;

Diskin yaptığı sinir basısı sonucunda bacakta, ayakta ve ayak parmaklarında bu tür yakınmalar olur. Eğer böyle bir disk sorunu varsa kişilerde bel ağrısı, ayakta yürüme de zorluk ve oturup kalkmakta da sıkıntı olur. Genelde disk sorunu olanlarda tek başına bu tür yakınmalar olmaz. Birden fazla benzer yakınma olur. Bu durumda Beyin cerrahisi uzmanına gidilmesi gerekir. EMG denilen kas tetkiki, MR ilk yapılacak tetkiklerdir. Gerektiğinde ameliyat edilebilir.

4- Vitamin Eksiklikleri;

Vitamin E, B1, B6, B12, sinirler için esas etkili maddelerdir. B12 eksikliği ve buna bağlı anemi kansızlık görülebilir. Vitamin eksiklikleri ayaklarda yanma, iğne batması, uyuşma ve karıncalanma şeklinde yakınmalar yapar. B6 vitamin fazlalığı da bazen bu tür yakınmalara neden olur. Vitamin eksikliği o kadar sık görülen bir durum değildir. Depoları tüketmek o kadar kolay değil. Bu tür bir durumda bu vitaminlerin kan değerlerine Dâhiliye doktorunda baktırabilirsiniz. Vitamin eksiklikleri mide rahatsızlıklarından kaynaklanabilir. Gerekirse endoskopi de yapılmalıdır.

5- Varis;

Bacaklarınızda varisiniz varsa, bu yakınmalar özellikle ayakta kalınca daha da çok artar. Hareketsiz masa başında ofiste çalışanlarda da görülür. Genelde bacaklarda veya ayaklarda şişlik de eşlik eder. Görünen varisiniz varsa kalp damar cerrahisi uzmanına giderek öncelikli olarak bir ultrason yaptırılmalı ve toplar damarlarda bir kaçak var mı ona bakılmalıdır. Eğer şartlar uygunsa ve damar çapı büyümüşse- kaçak varsa yakınmalar da çoksa her zaman olmasa da genelde varislere: iç varis müdahale edilir.

6- Toplardamar Tıkanıklığı;

Bu genelde ani gelişen bir durumdur. Ancak kısa bir süre böyle belirtiler görülebilir. Bacaktaki ana toplardamarda bir tıkanıklık ile oluşur. Yanma ve karıncalanmanın hemen ardından bacak davul gibi şişer renk değişikliği gösterir. Yine kalp damar cerrahına gidilmesi ve ultrason yaptırılması esastır.

7- Böbrek Yetmezliği;

Genelde altta yatan bir hastalığa (şeker hastalığı yada böbrek hasarına) bağlı olarak gelişir. Halsizlik, kansızlık, nefes darlığı, idrar miktarında azalma gibi belirtiler ile beraber özellikle ayakta karıncalanma ve üşüme gibi damar tıkanıklığına bağlı olarak de gelişebilecek yakınmalar ortaya çıkar. Ama tek başına bu şikayetler bu tür ağır bir hastalık anlamına gelmez. Böbrek yetmezliği ile Nefroloji bölümü ilgilenir. Böbrek kan testleri yapılmalıdır.

8- Buerger Hastalığı;

Buerger hastalığı sigara tüketimine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Nikotine karşı gelişen alerji sonucunda damarların, sinirlerin, atar damaların ve toplar damarların etkilendiği bir durumdur. Genelde uyuşma, karıncalanma ve bacakta renk değişimi görülür. Genelde ayaklarda görülen buerger hastalığı ayak ve parmak kaybına neden olabilmektedir. Seyrek olarak el parmaklarında da görülebilir. Ultrasonografi ile teşhisi konulabilir.

9- Bağ Dokusu Hastalıkları

Bağ dokusu hastalığı ise ender görülen bir hastalıktır. Bağ dokusu vücudumuzun cimentosudur. Aklınıza gelebilecek her yerde bağ dokusu vardır. Bağ dokusu organları bir arada tutan adeta bir çimento görevi görür. Bağ dokusu hastalıkları da genelde ayaklarda yanma, uyuşma ve karıncalanmaya neden olabilmektedir.

10- Lupus Hastalığı;

Döküntü ile ortaya çıkan lupus tastalığı en sık görülen hastalıklardan birisidir. Bu sistemik bir hastalıktır. Sistemik hastalıkların belirtisi de ayaklarda karıncalanma olmasına karşın, halsizlik, ateş ve eklemlerde ağrı ile ortaya çıkar. Romatolojinin ilgi alanına girer.

Ayaklarda Uyuşma, Karıncalanma İğne Batması ve Uyuşma Tedavisi

Pekiyi bütün bunları tamamladık, doktorumuz ile görüştük, altta yatan hastalığı tespit ettik o zaman ona yönelik bir tedavi uygulanması gerekmektedir. Ama bazen nöropatik ağrılar o kadar şiddewtli olur ki, piyasada bilinen adı ile Lyrica (Pregabalin Lyrica) ve Neurontin adlı iki ilaç vardır ve bu ilaçlar oldukça ağır ilaçlardır. Ancak oldukça yararlı iki ilaçtır, kemik ağrılarında oldukça başarılıdır.

Ayaklarda Uyuşma, Karıncalanma İğne Batması ve Uyuşma Bitkisel Tedavisi

Lahana;

Beyaz lahananın dış yapraklarını kaynatıp suyunu içerseniz bu şikayetlerinizin azaldığını gözlemleyebilirsiniz.

Bitkisel çaylar;

Zencefil, tarçın, zerdeçal ve yeşil çay bu tür şikayetlerin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Uyarı: Sık ayakkabı giymeyin, uzun süre bacak bacak üstüne atmayın ve yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durun.