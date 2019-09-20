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Ayaklarda yanma hissi neden olur?

Ayaklarda yanma hissi özellikle topuk ve ayağın iç kısımlarında meydana gelen rahatsızlık veren bir histir. Ayakta ateşlenme ve yanma hissi günümüzde birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Ayak yanması 50 yaş üzeri kadınlarda daha sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Daha çok geceleri oluşan yanma hissi gündüzleri de kendini gösterebilir. Ayaklarda yanma çoğu kez başka hastalıklar sebebiyle olur. Peki, ayaklarda yanma hissi neden olur? İşte detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 20:11
Ayaklarda yanma hissi neden olur?

Ayaklarda yanma hissi özellikle topuk ve ayağın iç kısımlarında meydana gelen rahatsızlık veren bir histir. Ayakta ateşlenme ve yanma hissi günümüzde birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. Ayak yanması 50 yaş üzeri kadınlarda daha sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Daha çok geceleri oluşan yanma hissi gündüzleri de kendini gösterebilir. Ayaklarda yanma çoğu kez başka hastalıklar sebebiyle olur. Peki, ayaklarda yanma hissi neden olur? İşte detaylar...

Yanan ayaklar sendromunda, genetik faktörü olan görme tembelliği ve görme alanında bozuklukların eşlik ettiği vakalarda bildirilmiş ve bu durum özel bir sendrom olarak tanımlanmıştır.

Ayaklarda yanma hissi neden olur?

Ayak yanmasının en önemli belirtileri ayaklarda özellikle geceleri rahatsız eden yanma, karıncalanma, iğnelenme ve kaşınma hissidir. Ayak yanması bazı durumlarda gündüzleri de rahatsız edebilir ve hastada strese, uykusuzluğa yoll açar. Ayaklarda devamlı olarak yanmadan dolayı ayakta durmak zorlaşabilir.

Yanan ayaklar sendromunda, genetik faktörü olan görme tembelliği ve görme alanında bozuklukların eşlik ettiği vakalarda bildirilmiş ve bu durum özel bir sendrom olarak tanımlanmıştır.

Ayaklarda yanma hissi kadınlarda daha sık görülüyor

Çoğunlukla 50 yaş üzeri kişilerde ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda gece ayakları örtmeme ve yanma sık görülen şikayetlerdir. Yanan ayaklar sendromu sadece geceleri değil gündüzleri de rahatsız eden bir rahatsızlıktır.

Birçok farklı sebebi olabilir

Ayaklardaki yanma bazen basma bozukluklarından, kanda hemoglobin yüksekliğinden, amiloidoz birikiminden, şeker hastalığından (diyabetik ayak), vitamin eksikliklerinden, tarsal tünel sendromundan, lomber disk hernisi (bel fıtığı), siyatik sinir hasarından, romatoid artrit, hipotiroidi (tiroid azlığı), böbrek yetmezliği, huzursuz bacak sendromu gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Taban düşüklüğü olan kişilerde, ayak altı yanması yaşarlar. Bu yanmaların giderilmesi için ayak spreyleri, kremleri kullanılabilir.

Akut arter tıkanmasına bağlı gelişebilir ve özellikle sigara kullananlarda Buerger hastalığı veya Raynaud fenomeni gelişmiş ise ayaklarda yanma, karıncalanma, hissizlik ve ağrılar hissedilebilir.

Geçirilen ağır kazalara ve travmalara bağlı sinir hasarlarında ayaklarda yanma hissi, ağrılar, karıncalanmalar hissedilebilir.

Bel fıtığına bağlı sinir sıkışmalarında ayaklarda yanma hissi gelişebilir.

Bazı vitamin eksikliklerine özellikle B 12 vitamini eksikliklerine bağlı ayaklarda yanma hissi olabilir.

Ayaklarda yanma hissi varsa ne yapılmalı?

Ayak yanması tanısı hastalığın ve altta yatan sebebinin incelenmesi için nöroloji, dahiliye veya ortopedi uzmanlarına başvurmak gerekebilir. Tanı için kan tahlilleri, elektromiyografi (EMG), manyetik rezonans (MR), ayak grafileri gibi tanı yöntemleri kullanılır.

Ayak yanması tedavisinde, öncelikle altta yatan nedenin incelenmesi ve uygun tedavinin yapılması gereklidir. Tedavinin yanı sıra vitamin takviyesi, ayak bakımı ve hijyeni tedavide oldukça önemlidir. Ayak yanması tedavisinde neden bulunana kadar hastanın takip edilmesi ve şikâyetlerin azaltılması için ilaç tedavisi verilir.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 20:11
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