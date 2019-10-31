Havaların soğumasıyla birlikte bazı kişilerin özellikle ayakları fazlasıyla üşümeye başladı. Böyle bir sorun yaşıyorsanız öncelikle vitamin değerlerinizi kontrol ettirmeniz son derece önemli. Herhangi bir sağlık sorununuz yok ise doğal yöntemlerle sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Peki, ayaklar nasıl sıcak tutulur?

Kat kat çorap giymenize rağmen ayaklarınız bir türlü ısınmıyor mu? Uyurken bile ayağınızdan çoraplarınızı çıkarmak istemiyor musunuz? Elleriniz ve ayaklarınızda sık sık üşüme sorunu yaşıyorsanız; vakit kaybetmeden bir hekime danışmalısınız. Vitamin değerlerinizi kontrol ederek ayaklarınızdaki üşümenin sebebini öğrenebilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz yok ise doğal yöntemlerle ellerinizi ve ayaklarınızı ısıtabilirsiniz. İşte, merak ettiğiniz “Ayaklar nasıl sıcak tutulur?” sorusunun yanıtı…

Ayaklar nasıl sıcak tutulur?

Ellerinizi ve ayaklarınızı yaklaşık 15 dakika sıcak suyla yıkayın.

Ayaklarınız ‘buz’ gibiyse yapacağınız masaj kan dolaşımını hızlandırıp ısınmanızı sağlayacaktır.

Ayrıca ökseotu çayı tüketerek kan dolaşımınızı harekete geçirebilirsiniz. Bir fincan çayın ardından ayaklarınız sıcacık olacaktır.