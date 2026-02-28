Ayaklanan İtalyanlar sokaklara indi
Avrupa ülkelerinde krizlerin sonu gelmiyor. İtalya'da halk aşırı turizm ve konut krizini protesto etmek için sokaklara indi.
İtalya’nın Napoli kentinde yüzlerce kişi, aşırı turizm ve artan kira fiyatlarına karşı protesto düzenledi.
“Resta Abitante” adlı dernek öncülüğünde gerçekleştirilen gösteride, kısa süreli turistik kiralamaların yaygınlaşmasının konut krizini derinleştirdiği savunuldu.
Kent sakinleri, hızla artan kira bedelleri nedeniyle barınma sorununun büyüdüğünü belirterek, konut hakkı için daha güçlü önlemler talep etti.
