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Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan vatandaşlar, gerekli hizmetleri yapmadığı gerekçesiyle CHP'li belediye başkanı İbrahim Uyan'ı protesto etti.

14 Ağustos 2018 Salı 15:51
Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ı protesto etmek için, belediyeye yürüyüş yaparak başkanı istifaya davet etti. 

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir grup vatandaş, CHP'li Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'nın yeterli hizmet yapmadığını ileri sürerek, sokağa döküldü. Ellerinde 'Başkan istifa' pankartlarıyla Marmaraereğilisi ilçesinin Bulvar Caddesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 'Çocuk parkı istiyoruz', 'Yol istiyoruz' diyerek eski Belediye binasının önüne geldi. Burada belediye başkanını istifaya çağıran grup adına Hüseyin Alp isimli vatandaş basın açıklaması yaptı. Belediye yetkilileri ile vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı

"YETERLİ HİZMETİ ALAMIYORUZ"

 

Basın açıklaması sırasında olay yerine gelen belediye yetkilileri ile başkanı istifaya davet eden vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı.

Basın açıklamasını okuyan Alp, "Marmaraereğilisi Belediyesinden yeterli hizmet alamadığımızdan yollarımız çamurlu, çocuk parkımız yok, ayrıca sivrisineklerden ötürü pencerelerimizi açamamaktan şikayetçiyiz. Bu nedenle mahalle sakinleri olarak imza topladık. Hedefimiz 500 imza olmasına rağmen bin 100 imza topladık. Bakın ben bu imzaları toplamaya başlayınca 5. Gün benim 28 yıldan beri aldığım imarı olan, iskanı olan daireme belediye geldi mühürledi. Yani belediyenin gücünü, kuvvetini benim gibi zavallı, yaşlı ve emekli bir adama belediyenin gücünü kullandı bu adamlar. Peki 28 seneden beridir burada ben oturuyorum. Belediye 20 yıldan beridir neredeydin sen. Hüseyin Alp imza toplayınca mı aklına geldi. Ben 20 yıldır oturuyorum 4 santim yükseklik varmış diye benim üst katımı mühürlediler" dedi.

Olay yerine gelen Belediye Başkan yardımcısı İrfan Tütün ise "Şimdi bu beyefendinin mühürleme mevzusu varmış. Biz öyle anından mühürleme yapan bir belediye değiliz. İkincisi bu beyefendinin komşusu var, seveni var, sevmeyeni var. Kıskanmış da olabilir ilk plan oradan geçmiştir. Gidip belediyeye şikayette etmiştir. Buna biz karşı çıkamayız vatandaşın şikayet hakkına karşı çıkabilir miyiz ? Ekipler gitmiş ölçülmüş yapılmış" diye konuştu.

 

 

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:51
  1. Tekirdağ
  2. İrfan Tütün
  3. marmaraereğlisi

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN1 sa önce
    yolu karayolları yapıyor.belediyeye izin onay ve para verilmezse nerden yapsın yolu :)hem heryere yol yaptıkya.15 yıldır iktidardayız .heryere yol yaptık.daha ne yolu istiyorlar .demişti arkadaş.bu arkadaşların amacı farklı.bu olaya ben yorum yapmayayım.
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