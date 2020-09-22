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Aktüel Ayakkabısının tabanına gizlediği esrarla yakalandı
Aktüel

Ayakkabısının tabanına gizlediği esrarla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:14:47 -
Ayakkabısının tabanına gizlediği esrarla yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin ayakkabısının tabanında 500 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi suç üstü yakalamak için teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Elazığ-Diyarbakır kara yolunda otomobiliyle seyreden M.K'yi durdudu.

Jandarma ekibinin dikkati sayesinde M.K'nin ayakkabılarının tabanına gizlediği 500 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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