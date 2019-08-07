Ayakkabı yüklü kamyonet cayır cayır yandı Adıyaman’da Besni-Gaziantep yolu üzerinde seyir halinde olan ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı.

Gaziantep istikametinden Besni istikametine giden Cengiz Kara idaresindeki ayakkabı taşıyan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kamyonettebüyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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