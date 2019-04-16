Ayakkabı kokusundan kurtulmak mümkün mü?

Ayakkabınızı ayağınızdan çıkardığınızda hem ayaklarınız hem de ayakkabınız çok mu kötü kokuyor? Çorapları ayağınızdan çıkarıp doğruca banyoya mı koşuyorsunuz? Ayaklarınız ve çorap yıkanınca kötü koku ortadan kalkıyor ancak ayakkabılıktaki kokuyu tarif edecek sözcükler bulamıyor musunuz? Peki, çözüm ayakkabıyı çöpe atmaktan mı geçiyor? İşte, tüm bu soruların yanıtı bu haberimizde gizli…

Ayakkabılardaki kötü koku ile nasıl başa çıkılır?

Öncelikle ayakkabının içindeki tabanlıkları çıkarın. Çıkardığınız tabanlıkları güzelce yıkayıp, kurutun. En iyisi bu tabanlıkları doğruca çöpe göndermek ve yenisini almaktır.

Tabanlık değiştirmenize rağmen halen ayakkabınız kötü mü kokuyor? O zaman ayakkabılarınızı bir poşete koyup doğruca derin dondurucuya gönderin. 24 saatin ardından kokudan kurtulmuş olacaksınız.

Ayakkabıda kokuya sebep olan bakteriler soğukta da mı ölmedi? O zaman her evin vazgeçilmezi olan temizlik ürünü karbonat imdadınıza yetişecektir. Ayakkabınızın içine karbonatı dökün. Karbonat yaklaşık 12 saat içinde ayakkabıdaki tüm kötü kokuyu emecektir.

Portakalları güzelce soyun ve kabuğunu ayakkabınıza yerleştirin. Gece boyunca ayakkabının içindeki portakal hoş kokusunu etrafa yayacaktır.

Portakal, greyfurt ya da lavanta arzu ettiğiniz bir esansiyel yağı ayakkabınızın içerisine damlatın. Bu hoş koku tüm gün ayakkabınızın içinde kalacaktır.

Birer kalıp sabunu ayakkabıların içerisine yerleştirin. Yaklaşık 12 saat içinde sabun kötü kokuyu emmiş olacaktır.