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Ayakkabı bağcıklarınızı da temizleyin

Ayakkabılarımız gün içinde en çok kirlenen aksesuarımız. Ayakkabı temizliğini belirli periyotlarla ihmal etmezken ayrıca ayakkabı bağcıklarını ne kadar temizleyebiliyoruz? Sizler için bu ince temizlik detayının püf noktalarını hazırladık...

01 Mayıs 2018 Salı 23:20
Ayakkabı bağcıklarınızı da temizleyin

AYAKKABI BAĞCIKLARI BİRÇOK KİRE MARUZ KALMAKTADIR

Ayakkabınızı ne kadar iyi kullansanız da birçok etken kirlenmesine sebep olmaktadır. Yağmur ve kar, çamurlu yerler, havada uçuşan tozlar, yakıt dumanları ayakkabınıza gün içinde yapışır ve bağcıklarınızı kirletir. Ayakkabı bağcıklarını seçerken açık renkli olmamasına dikkat etmelisiniz lakin ayakkabı rengine uyumlu olsun diye açık renkleri tercih etmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir durumda kirler bağcığa çok işlemeden, iki günde bir gereken temizleme işlemini yapmalısınız. Bağcığınız koyu renkse temizleme işlemini hafta bir uygulayabilirsiniz. Birkaç farklı renkte bağcık edinmeniz diğeri temizlenirken ayakkabınızı giymeye devam etmenizi sağlayacaktır.

Ayakkabı bağcıklarını çamaşır makinesinde temizleyebilirsiniz lakin makinenin parçalarının arasına kaçabileceği için delikli bir kesenin içine konulması doğru olacaktır. Bağcıklarınız açık renkse beyazlarla, koyu renkse renklilerle yıkamalısınız. Bağcıklarınızın rengi akıyor mu diye öncesinden kontrol etmeniz de fayda var çünkü diğer çamaşırlarınızın boyanmasına neden olabilir.

AÇIK RENKLİ BAĞCIKLARIN TEMİZLİĞİ

Uzun süre temizlenmeyen ya da çamur gibi zor geçen lekelere maruz kalan açık renkli bağcıklarınızı, tıpkı beyazlarınız gibi çamaşır suyunda bekletmelisiniz. Sıcak suyun içine bir miktar çamaşır suyu dökün, bağcıkları içine koyun ve bir gün bekletin. Ertesi gün elinizde, doğal bir sabunla yıkayın. Kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız, bağcıklardaki mikrobu kırmak ve bağcığı beyazlatmak için çamaşır suyu yerine sirkeli su tercih edebilirsiniz. Ilık bir suya yarım çay bardağı sirke ekleyin ve 5-6 saat bekletin. Sudan bağcıkları alırken elinizle biraz çitileyin ve son olarak doğal bir sabunla yıkayın. Tıpkı ilk aldığınız gibi parlak ve tertemiz bağcıklara sahip olursunuz.

KARBONATLA YIKAYABİLİRSİNİZ

Ayakkabı bağcıkları, sıcak suyun içinde bir dakika kadar bekletin. (Açık, koyu renk farketmez, her renk bağcınıza uygulayabilirsiniz.) Bağcıklarınızı elinize alın ve üstüne bir tatlı kaşığı karbonat dökün, karbonatın bağcığa iyice geçmesi için ovalayın. Birkaç dakika bağcığınızı çitiledikten sonra soğuk bir sirkeli su hazırlayın ve onun içine bağcıklarını koyun. Yarım saat bekletin ve kurumaya bırakın, bağcıklarınız harika temizlenmiş olacak.

BULAŞIK DETERJANIYLA YIKAYIN

Bulaşık deterjanı yemek artıklarını, yağı çözebilen güçlü bir temizleyicidir. Yukarıdaki formülleri denediğiniz halde bağcıklarınızda istediğiniz temizliği yakalayamadıysanız, bir de bulaşık deterjanını deneyin. Ayakkabı bağcıkları temizlemek için ilk önce sıcak suda bağcıklarınızı birkaç dakika bekletmelisiniz. Ardından elinize aldığınız bağcıkların üzerine bulaşık deterjanı dökün ve ovalamaya başlayın. İyice köpürene kadar ve bağcıklar deterjanı emene kadar çitileyin. Küçük bir tasın içine sıcak su, bir tatlı kaşığı sirke ve bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Bağcıklarınızı deterjanını temizlemeden bu suyun içine koyun ve 1 saat bekletin. Bağcıklarınızı son olarak çeşmede durulayın ve kurutun. Sonuca hayran kalacaksınız ve tüm sevdiklerinize formülü vereceksiniz.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 23:20
  1. ayakkabı bağcıkları
  2. Temizlik
  3. püf nokta

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