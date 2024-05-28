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Kadın - Aile Ayak mantarından ve ayak kokusundan kurtulun: Kaşıntı ve kötü kokudan eser kalmıyor! Sıfıra indirmeyi başarıyor
Kadın - Aile

Ayak mantarından ve ayak kokusundan kurtulun: Kaşıntı ve kötü kokudan eser kalmıyor! Sıfıra indirmeyi başarıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-28 18:26:00 - 2024-05-28 19:34:26
Ayak mantarından ve ayak kokusundan kurtulun: Kaşıntı ve kötü kokudan eser kalmıyor! Sıfıra indirmeyi başarıyor

Genellikle yaz aylarında terlemeye ile birlikte ayak parmaklarında ve ayakta kaşıntılar oluşur. Bu kaşıntı bazen dayanılmaz olur. Kişinin canını acıtır ve sızlatır. Aynı zamanda pis bir koku da oluşur.

Sizin de ayaklarınız sürekli kaşınıyorsa ve ayaklarınızda mantar varsa, eczanelerden pahalı kremleri almak düşündürüyorsa,
markete gidin ve yaş hamur mayası alın.

1 litre ılık suya bir tane yaş mayayı ezin ve ayaklarınızı bu karışımın içinde 30 dakika bekletin. Bu karışım sayesinde ayaklarınızdaki ölü derilerden ve mantardan eser kalmaz ve ayak tırnaklarınız güzelleşir.

1 hafta boyunca günaşırı kullanın sonucu görün.

 

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