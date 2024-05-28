Ayak mantarından ve ayak kokusundan kurtulun: Kaşıntı ve kötü kokudan eser kalmıyor! Sıfıra indirmeyi başarıyor

Sizin de ayaklarınız sürekli kaşınıyorsa ve ayaklarınızda mantar varsa, eczanelerden pahalı kremleri almak düşündürüyorsa,

markete gidin ve yaş hamur mayası alın.

1 litre ılık suya bir tane yaş mayayı ezin ve ayaklarınızı bu karışımın içinde 30 dakika bekletin. Bu karışım sayesinde ayaklarınızdaki ölü derilerden ve mantardan eser kalmaz ve ayak tırnaklarınız güzelleşir.

1 hafta boyunca günaşırı kullanın sonucu görün.