Ayak mantarı neden olur?

AYAK MANTARI NEDENLERİ

Mantarlar; ayak derisinde karşılaşılan enfeksiyonların önemli bir bölümünü oluşturur. Atlet ayağı olarak da isimlendirilen ayak mantarında, mantarlar cildin keratin tabakasına yerleşir ve yaşamını burada sürdürür. Mantarların sert keratin tabakasına yani tırnağa yerleşmeleri durumunda ise tırnak mantarı enfeksiyonu meydana gelir.

ATLET AYAĞI VEYA MANTAR ENFEKSİYONU

Çoğunlukla parmak araları ve ayağın alt kısmından başlayarak tırnaklara doğru yayılan bir cilt hastalığıdır. Çok dar ve hava akışı iyi olmayan ayakkabılar giymek, sentetik çoraplar kullanmak, ayakları iyi kurulamadan ayakkabı giymek gibi ayağın nemli kaldığı durumlarda ortaya çıkan bir tablodur.

Kuruluk, kaşıntı, yanma ve su toplama olarak kendini gösterir. Ayak mantarında; ayak hijyenine dikkat edilmesi, temizlikten sonra ayakların mutlaka kurulanması gerekir.

AYAK MANTARININ BELİRTİLERİ:

Parmaklar arasında şiddetli kaşıntı veya yanma

Özellikle parmak aralarında çatlama ve yarılma

Halkalar şeklinde kızarıklık ve döküntü

Soyulma

Su toplama

AYAK TIRNAKLARINDA MANTAR ENFEKSİYONU

Atlet ayağından, tırnaklara yayılan mantarların neden olduğu durumdur. Bununla birlikte maya ismi verilen mantar türleri de tırnak enfeksiyonuna neden olabilir. Mayalar çoğunlukla bir darbe sonrasında zayıflayan tırnaklara yerleşir.

Bu durumların dışında diyabeti olanlar ve aşırı terleme sorunu olan kişilerde de mantar sıklıkla görülür.

Tırnak yapısında kalınlaşma, renk ve şekil bozuklukları olarak kendini gösterir. Tırnaklar genel olarak sarımsı renktedir. Ancak beyaz leke ve çizgi görünümünde de oluşabilir. Baş ve serçe parmaklar mantarların en çok yerleşim yaptıkları parmaklardır. Bozulan tırnak yapısıyla beraber yürüme esnasında ağrılar ortaya çıkar.

Tırnaklarda oluşan mantar enfeksiyonları kendiliğinden iyileşme göstermez ve tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmeyen vakalarda, yumuşak doku enfeksiyonları oluşabilir

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