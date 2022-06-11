Ayak kokusu neden olur? Ayak kokusu nasıl giderilir? Ayak kokusuna kesin çözüm

Toplu ortamlara girerken kişi her zaman özgüvensiz ve çekingen olur. Peki ayak kokusunun sebeplerini biliyor musunuz? İşte uzmanlardan ayak kokusu sebepleri ve ayak kokusunu nasıl giderebileceğinize dair tüyolar…

Ayak kokusu neden olur?

Genetik durumlardan dolayı ayak kokusu yaşanabilir. Eğer anne, baba, ya da üst kuşaklarda ayak kokusu problemi varsa bu siz de yaşanma olasılığının yüksek olduğunun göstergesidir.

Az su içmek.

Mantar enfeksiyonu.

Stres

Naylon çorap giymek.

Şeker hastalığı

Troid hastalıkları

Kullanılmakta olan ilaçların yan etkileri

Sempatik sinir sistemi rahatsızlığı.

Ayak kokusu nasıl giderilir?

Eğer ayak kokusu ailedeki genetik faktörlerden ileri gelmiyorsa yani sonradan ve bir anda ortaya çıkmışsa öncelikle bunun altında yatan neden araştırılmalıdır. Ayak kokusu vücudunuzda ters giden bir durumun sinyallerini size veriyor olabilir.

Ayaklarda 250.000’den fazla sayıda ter bezi bulunmaktadır. Bu sebeple aşırı stres, sıcak bir ortam ile karşı karşıya kalma gibi durumlarda terlemeye başlayan ilk nokta genellikle ayaklar olur. Ayaklarınız eğer sık sık terliyorsa ayak kokusu oluşumunun yaşanabileceğini unutmamalısınız. Ayak kokusu nasıl giderilir sorusuna verilebilecek ilk cevap ayakların terlemesinin önlenmesi olacaktır. Bunun için ayak bakımı sanıldığından çok daha büyük bir öneme sahiptir.

Ayak kokusu giderme

Lavanta yağı ayak kokusuna neden olan bakterileri ortadan kaldırmak için en etkili çözümlerin başında gelmektedir. Leğen içine ılık su doldurun. Ardından içine 15 damla kadar lavanta yağı ekleyin. Ayaklarınızı 20 dakika süresince bu duyun içinde bekletin. Bu işlemi birkaç gün boyunca günde iki kez uygulayabilirsiniz. Sonrasında ayağınızı iyi bir şekilde kurulamayı ise unutmamalısınız.