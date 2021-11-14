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Kadın - Aile Ayak kokusu ne giderir? Ayak kokusuna çözüm önerileri
Kadın - Aile

Ayak kokusu ne giderir? Ayak kokusuna çözüm önerileri

Ayak kokusu ayakların fazla terlemesi ile bakterilerin oluşumuna zemin hazırlayarak kötü kokunun yanı sıra ayak mantarı gibi hastalıklara yol açmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 07:57:00 -
Ayak kokusu ne giderir? Ayak kokusuna çözüm önerileri

Kimse ayaklarının kokusuyla hatırlanmak istemez.Ama endişe etmenize gerek yok, ayak kokusunu gidermenin birçok yolu var. 

Ayak kokusuna çözümler

Sirke

Ayak kokusunu giderebilmek için sirke kullanılabilir. Sirke ayağınızdaki ter bezlerinin çalışmasını yavaşlatacağı için ayak kokusunu engelleyecektir. 2 su bardağı sirkeyi 1 litre suyla karıştırıp leğenin içine dökün. Ayaklarınızı bu karışımda 10-15 dakika bekletin. 10 gün kadar 20 dakika uygulamak ve her duş sonrası sirkeli su ile ayakları yıkamak kokuyu yok edecektir.

Karbonat

Ayakkabı ve çorapların içerisine serperek giyilebilir.  Ayaklarımız bu pratik bakımla ölü derilerden arınacak ve ayakların oksijen alması ayak kokusunu azaltmaya yardımcı olacaktır.

Diğer öneriler

-Kişisel temizlik çok önemlidir.

-Ayaklarınızı yıkayıp iyice kurutmak onların temiz kokmasını sağlar. 

-Doğru çorapları giymek de önemlidir, özellikle yün veya pamuklu çoraplar iyidir.

-Daha önemlisi, çoraplarınızı günde en azı bir, hatta iki kez değiştirmeniz gerekir.

-Çorapların yanı sıra doğru ayakkabıları giymek de ayaklarınızın temiz kokması için önemli bir husustur.

 

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