Kaşıntı, deri üzerinde bir his uyandırır ve bu durumda kaşınan bölgeyi kazımaya zorlayacak kadar rahatsız edebilir. Kaşıntı vücudun her yerinde olabileceği gibi ayakta da görülebilir. Peki, ayak kaşıntısına ne iyi gelir, neden olur? Ayak kaşıntısı nasıl düzelir, nasıl geçer? Ayak kaşıntınıza neden olan sebepler ve çözüm yolları...

Ayak kaşıntısı neden olur?

Ayak kaşıntısının en belirgin nedeni terdir ayrıca cilt kuruluğu, egzama, sedef hastalığı, karaciğer ve çölyak hastalığı, sinir bozuklukları, tahriş ve alerjik reaksiyonlar, ilaçlar ve hamilelik gibi hastalıklardan da kaynaklanabilir. Ayrıca ayak kaşıntısı bir çeşit mantar enfeksiyonuna bağlı olabilir.

Kaşıntı herhangi bir belirti vermeden oluşabileceği gibi zaman zaman kızarıklık, kabarcıklar, leke, lezyon, kuruma ve çatlama gibi belirtilerle de gelişebilir.

Ayak kaşıntısının süresi ve yoğunluğu, sorunun nedenine bağlı olarak değişir. Fakat şunu sakın unutmayın kaşınan bölgeyi çizmek veya çok fazla kaşımak sadece durumu daha da kötüleştirir.

Bu arada, ayak kaşıntısı belirtilerini hafifletmek ve cildinizi yumuşatıp nemlendirmek için birkaç doğal ilaç kullanabilirsiniz.

AYAK KAŞINTISINA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

İşte evde ayak kaşıntısı için uygulayabileceğiniz 10 doğal yöntem

1. Soğuk Sıkıştırma

Ayak kaşıntısından anında kurtulmak için hiçbir şey soğuk kompresden daha iyi sonuç vermez.

Vücuttaki aynı sinir lifleri boyunca hem soğuk hem de kaşıntı hissi duyulur, bu nedenle soğuk kompres uygulamak kaşıntıdan anında rahatlama sağlayabilir. Soğuk hava da bölgeyi uyuşturarak, kaşıntı hissini azaltmaya yardımcı olur.

Temiz bir beze birkaç buz küpü sarın. Bu buz paketini ayaklarınızın kaşıntılı bölgesine birkaç dakika koyun. 30 saniye ara verin ve tekrar uygulayın.

Kaşıntı duruncaya kadar tekrarlayın. Bu yöntemi istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz.

Ayrıca, kaşınan ayağınızı kaşıntı geçene kadar soğuk suyun altında tutabilirsiniz.

Dikkat: Buzu direk deri üzerine koymak donmalara neden olabilir.

2. Elma Sirkesi

Elma sirkesi, yüzyıllardır her türlü kaşıntıyı rahatlatmak için doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır. Doğada asidik olması, ayaklarınızda kaşıntıya neden olabilecek mantar ve bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Ayrıca cildinizin doğal pH dengesini geri kazanmanıza yardımcı olur.

Elma sirkesi, topikal olarak kullanılabilir ya da ağızdan alınabilir.

Topikal kullanım için: Küçük bir ayak küveti yada kova içinde elma sirkesi ile suyu 1 e 3 oranında karıştırın. Ayaklarınızı bu solüsyonda 15 dakika bekletin, ardından iyice kurulayın. Bunu 1 hafta boyunca günde iki kez yapın.

Tüketim için: Bir bardak ılık suya 2 çay kaşığı elma sirkesi katın. İsteğe bağlı olarak, 1 tatlı kaşığı bal katabilirsiniz. Günde iki kez için.

3. Karbonat

Karbonat ayak kaşıntısını yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Aynı zamanda cildinizde pH seviyelerini dengeler, böylece bakterilerin büyümesini ve gelişmesini engeller.

Dermatolojik Tedavi Dergisi’nde yayınlanan 2005 tarihli bir çalışma, karbonat banyosunun sedef hastalığını tedavi ederek kaşıntı ve tahrişi önlediğini bildirmektedir.

Topikal kullanım için:

Soğuk su ile dolu küçük bir tencereye ½ fincan karbonat katın. İyice karıştırın. Ayaklarınızı bu suda 20 ila 30 dakika boyunca ıslatın. Ayaklarınızı bir havlu ile kurulayın. Bunu günde bir defa yapın.

Alternatif olarak, 3 çorba kaşığı karbonata 1 çorba kaşığı su katıp karıştırın. Karışımı ayaklarınızın kaşınan yerlerine uygulayın ve durulamadan önce yaklaşık 10 dakika bekletin. Bunu günde bir defa yapın.

Dikkat: Eğer cildinizde yara yada çatlaklar varsa asla karbonat sürmeyin.

4. Kolloidal Yulaf Ezmesi

Kolloidal yulaf ezmesi (yulaf çok ince bir toz haline getirilir), ayak kaşıntısını rahatlatır. Kaşıntıdan anında rahatlama sağlayan anti-irritan, anti-inflamatuar ve yatıştırıcı özellikler içerir.

Topikal kullanım için:

Ilık su ile dolu küçük bir küvete 1 fincan kolloidal yulaf ezmesi ekleyin. Ayaklarınızı bu suda en az 15 ila 20 dakika boyunca ıslatın. Durumunuzun şiddetine bağlı olarak bu yöntemi günde 3 defaya kadar kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak, 1 bardak koloidal yulaf ezmesine biraz su ekleyin ve macunsu bir kıvam alana kadar karıştırın. Bu karışımı kaşınan ayağınıza uygulayın, bir bezle örtün ve 30 dakika bekletin. Bu yöntemi günde bir defa uygulayabilirsiniz.

5. Aloe Vera

Eğer ayaklarınız cilt kuruluğu yada uyuz nedeniyle kaşınıyorsa aloe vera sizin kurtarıcınız olabilir.

Aloe vera mükemmel anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antifungal özellikler içerir. Ayrıca, cildi nemlendirmeye yardımcı olan ve aynı zamanda kaşıntıyı azaltan E vitamini içerir

Fitoterapi Araştırmaları’nda yayınlanan bir 2009 çalışmasında, aloe vera jelinin uyuz tedavisinde benzilbenzoat kadar etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Topikal kullanım için:

Jeli aloevera yaprağından çıkarın. Jeli ayaklarınızın kaşınan yerlerine uygulayın. 15 dakika bekletin, sonra ılık su ile durulayın. Bu basit çareyi günde bir defa uygulayın.

Alternatif olarak, 1 yemek kaşığı aloevera jele 2 yemek kaşığı yeşil kil ekleyerek bir maske yapın. Maskeyi ayaklarınıza uygulayın ve kendi başına kurumaya bırakın. Ardından ılık suyla durulayın. Bunu haftada iki kez yapabilirsiniz.

6. Çay Ağacı Yağı

Ayak kaşıntısına ne iyi gelir diye arayanlar, eğer ayak kaşıntısının nedeni sürekli yaptığınız spor ile ilgili ise çay ağacı yağını deneyin.

Çay ağacı yağı fungal enfeksiyonun arkasındaki temel nedene karşı savaşmaya ve kaşıntıyı durdurmaya yardımcı olan güçlü antiseptik ve antifungal özelliklere sahiptir

Topikal kullanım için:

Eşit miktarda yüzde 100 saf çay ağacı yağı ve zeytinyağını karıştırın. Karışımı kaşıntılı bölgeye günde iki kez sürün. 30 dakika sonra durulayabilirsiniz.

Bu can sıkıcı sorunun tekrarlamasını önlemek için bu yönteme birkaç hafta boyunca devam edin.

Alternatif olarak, birkaç damla çay ağacı yağını 1 çorba kaşığı aloevera jeli içinde karıştırın. Karışımı kaşınan bölgeye birkaç hafta boyunca günde iki kez sürüp ovun. Durulamadan önce karışımın cildinize 20 dakika boyunca beklemesine izin verin.

7. Tuzlu Su Banyosu

Tuzlu su, ayaklarınızdaki kaşıntı hissinden kurtulmanızı sağlayan başka bir etkili çözümdür.

Tuz, mikropların büyümesini engelleyerek her türlü ayak enfeksiyonunu kontrol eder ve sonuçta kaşıntı ve diğer rahatsızlıkları azaltır. Ayrıca, ayak yorgunluklarına da iyi gelir.

1 çay kaşığı ılık suya 2 çay kaşığı tuz ilave edin.

Karışımı ayak küvetine dökün.

Kaşınan ayağınızı küvete sokup 10 dakika bekletin.

Kaşıntı geçene kadar bunu günde birkaç kez tekrarlayın.

Bu ilacı daha etkili hale getirmek için, normal tuz yerine Epsom tuzu da kullanabilirsiniz.

Dikkat: Eğer ayağınızda yara veya çatlak varsa tuzlu yöntemleri kullanmayın.

8. Papatya

Papatya güçlü anti-alerjik etkileri nedeniyle ayak kaşıntısı ile baş etmek için kullanılabilir.

Histaminsalımınıinhibe ederek ciltte kaşıntıya neden olabilecek alerjik reaksiyonları önlemeye yardımcı olur.

Topikal kullanım için: Bir fincan papatya çayını buzdolabında 10 dakika soğutun. Bir bezi bu çayda ıslatın, fazla suyunu sıkın ve kaşınan ayağınıza soğuk kompres olarak uygulayın. Hızlı bir rahatlama için bu yöntemi günde 3 veya 4 kez tekrar edin.

Tüketim için: Bir bardak sıcak suya 1 çorba kaşığı kuru papatya katın. Kapağını kapatın ve 5 dakika bekletin. Ardından süzün ve kaşıntı düzelene kadar günde 2 veya 3 kez bu çaydan için.

9. Yoğurt

Sade, organik yoğurt, ayak kaşıntısına neden olabilecek tüm enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olacak aktif bakteri kolonileri ve probiyotikler içerir.

Aynı zamanda ayak kaşıntısının bir başka önemli nedeni olan cilt kuruluğu ile savaşmaya da yardımcı olur.

Topikal kullanım için: Sade yoğurdu doğrudan ayaklarınıza uygulayın ve 10 dakika bekletin. Soğuk su ile durulayın. Nemi temizlemek için ayaklarınızı iyice kurulayın. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca bu işlemi günde iki kez tekrarlayın.

Tüketim için: Günlük diyetinizde 1 ile 2 bardak yoğurt katın.

10. Hint Leylağı

Neem olarak da bilinen hint leylağı maya enfeksiyonu nedeniyle oluşan ayak kaşıntısını tedavi etmek için iyi bir ilaçtır. Antiseptik özellikleri enfeksiyonla savaşmaya ve kaşınmayı ve diğer rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı olur.

Topikal kullanım için:

4 bardak suya bir avuç neem yaprağı katıp kaynatın. Süzün ve soğumasını bekleyin. Her gün bu karışımla ayaklarınızı 2 veya 3 kez yıkayın.

Alternatif olarak, büyük bir ılık su kabına 5 veya 6 damla neem yağı katın. Kaşınan ayağınızı her gün bu suda 20 ila 30 dakika boyunca bekletin.

Tüketimi için:

Birkaç hafta boyunca her gün bir bardak neem çayı içebilir veya doktorunuza danıştıktan sonra neem kapsülleri alabilirsiniz. Çay demlemek için bir bardak sıcak suya 5 adet neem yaprağı veya 1 çay kaşığı neem yaprak tozu katın. 5 ila 7 dakika boyunca demlendirin. İsteğe bağlı olarak tatlandırmak için biraz limon, bal veya meyve aroması ekleyebilirsiniz.

EK BİLGİLER

Yatmadan önce cildinizi nemlendirmek ve yumuşatmak için ayaklarınıza gliserin ve gül suyu karışımı ile masaj yapın.

Aynı zamanda, günde birkaç kez kalamin losyonu da uygulayabilirsiniz.

Yüzde 100 pamuktan yapılmış çoraplar giyin. Yün – polyester karışımı ve diğer sentetik malzemelerden yapılmış çoraplar ayak kaşıntısına neden olabilir.

Odalarda kullanılan nemlendiricilerde bazen ayak kaşıntısına neden olabilir veya daha da kötüleştirebilir.

Cildinizi nemlendirmek için bol su için. Bol su içmek idrar yoluyla vücuttan toksinlerin çıkarılmasına yardımcı olur.

Kaşıntı, giydiğiniz bir şeye veya kullandığınız bir ürüne hafif bir alerjik reaksiyondan kaynaklanabilir. Tetikleyicileri tespit etmeye ve bunu engellemeye çalışın.

Alerjik reaksiyonların neden olduğu kaşıntıyı gidermek için reçetesiz antihistaminikler alabilirsiniz.

Ayaklarınızı yıkadıktan sonra , özellikle ayaklarınız arasını iyice kurulayın.

A, B ve E vitaminleri açısından zengin bir diyet uygulayın. Bu vitaminlerin eksikliği, cilt kuruluğuna neden olabilir.

Kaynak: Posta