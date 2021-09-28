Ayak Kaşıntısına İyi Gelen 7 Bitkisel Çözüm

Kaşıntı genelde ciddi bir rahatsızlıkla ilgili değil terleme, alerji gibi basit sebeplerle oluşur. Genellikle de kaşınma sebebi ne olursa olsun bir kez kaşımaya başladığınızda durum daha da alevlenebilmektedir. Bu yüzden zor olsa da kendinizi en baştan tutmaya çalışmak en iyisidir.

Ayaklar vücudun en çok terleyen ve farklı yüzeylerle en çok teması olabilen bölgelerden biri olduğu için kaşınma olma olasılığı yüksektir. Özellikle iyi hava almayan ayakkabılarla geçirilen bir günün ardından ayakta terleme ve kaşınma olma olasılığı oldukça yüksektir.

Ayak kaşıntısının en büyük nedeni terleme ve cilt kuruması olsa da ciddi mantar oluşumu, egzama, sedef, karaciğer problemleri, sinirsel sorunlar, alerji ve çeşitli ilaçlar da kaşıntıya neden olabilmektedir. Sorunu kökünden çözebilmek için önce neden iyi araştırılmalıdır.

Rahatlama sağlamak için uygulayabileceğiniz bitkisel çözümler de mevcuttur. Ayak kaşıntısına ne iyi gelir evde basit şekilde neler yapabilirim diyenler için doğal yöntemleri içeren rahatlatıcı bir liste hazırladık, gelin birlikte göz atalım.



1) Soğuk Kompres

2) Elma Sirkesi

3) Karbonat

4) Yulaf Tozu

5) Aloe Vera

6) Çay Ağacı Yağı

7) Tuzlu Su