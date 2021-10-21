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Yerel Ayağına kıymık battı, hayatını kaybetti
Yerel

Ayağına kıymık battı, hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 09:36:00 -
Ayağına kıymık battı, hayatını kaybetti

Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu’nun ayağına, yaklaşık bir ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu,

Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi

Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu’nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verilecek.

 

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