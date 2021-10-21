Ayağına kıymık battı, hayatını kaybetti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan Hüseyin Kobyaoğlu (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu’nun ayağına, yaklaşık bir ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kobyaoğlu’nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu,
Yalova’da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi
Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu’nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi’nde toprağa verilecek.