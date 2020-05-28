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Aktüel

Ayağı tele takılan güvercini itfaiye kurtardı

Sinop’ta ayağı elektrik direğindeki tele takılan güvercin, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:07:14 -
Ayağı tele takılan güvercini itfaiye kurtardı

Sinop’ta ayağı elektrik direğindeki tele takılan güvercin, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Hükümet Meydanı’nda meydana geldi. Elektrik direğindeki tellere takılarak mahsur kalan bir güvercin olduğunu gören bir polis memuru durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla güvercine ulaştı. İtfaiye eri tarafından takıldığı tellerden kurtarılan güvercin, aşağı indirildi.

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