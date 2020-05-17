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Ayağı burkulduğu için dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 21:59:05 -
Ayağı burkulduğu için dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde oğluyla çıktığı dağ yürüşü sırasında ayağı burkulduğu için mahsur kalan kadın, AKUT ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaan Torun ile annesi Nurdan Torun (74) Sarıbelen Mahallesi Göksarnıç mevkisinde yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında annesinin ayağı burkulan Kaan Torun, 112 acil ihbar hattını arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen 2 Jandarma Asayiş Timi ve Kalkan AKUT ekibinden 6 kişi, Nurdan Torun'u mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırılan Torun, tedavi altına alındı.

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