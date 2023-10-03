Ayağa kalktı kalkmadı polemiği: Fotoğrafı çıktı Meğer ayağa kalkmış mış

Meclis Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul salonuna girişini AK Parti ve MHP milletvekilleri ayakta alkışlarla karşıladı.

İYİ Parti, Saadet Partisi grubu ayağa kalktı ama alkışlamadı. CHP ve Yeşil Sol Parti Milletvekilleri ise ayağa kalkmadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve SP lideri Temel Karamolloğlu'nun da kalkmayan isimler arasında olduğu iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu’nunda ayağa kalkmak istediği ama oturduğu koltuğu kaptıracağı endişesiyle yerinden kalkmadığı da sosyal medyada konuşulanlar arasında yer aldı.

SAADET’TEN AÇIKLAMA

Dün ise Saadet Partisi'nden konuyla ilgili açıklama geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacımurat Uzgur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TBMM'nin açılış gününde bile bazı medya organlarının gerçeklerden saparak yaratmaya çalıştığı gündemleri üzülerek görmekteyiz.

PROTOKOL GEREĞİNCE AYAĞA KALKMIŞTIR

Sayın Temel Karamollaoğlu, protokol gereğince ayağa kalkmıştır. Ülkemizin binbir dertle boğuştuğu, ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bu dönemde kamu kaynaklarıyla yanıltıcı haberleri dolaşıma sokanları en hafif tabirle kınıyoruz. Kamuoyunun bu tür yönlendirmelere karşı bilinçli olmasını diliyoruz. Gerçekler, kırpılmış karelerden daha büyüktür.

Ayrıca siyasi rekabetin, nezaket ve saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

Türkiye siyasetinin daha olgun ve yapıcı bir zemine taşınması için çaba göstermeye devam edeceğiz.”

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Meclis’in açılış gününden ortaya çıkan görüntülerde ise Saadet Lideri’nin Erdoğan salona girdiği sırada ayağa kalktığı görüldü.