Ay'a otel yapılıyor! Fiyatlar belli oldu
Teknoloji

Ay'a otel yapılıyor! Fiyatlar belli oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ay'a otel yapılıyor! Fiyatlar belli oldu

Bilim kurgu filmlerinde işlenen olaylar gerçek oluyor. Ay turizmi resmen başlıyor. ABD merkezli GRU Space, Ay yüzeyinde kurmayı planladığı otel için 250 bin dolarlık depozitoları kabul etmeye başladı. İlk otelin 2032 yılında açılması hedefleniyor.



Uzay'a genelde araştırma için gidilirken şirketler bu işi yeni bir boyuta taşıyor. Bugüne kadar yalnızca devletlerin ve milyarderlerin erişebildiği Ay, ilk kez ticari bir tatil destinasyonu olarak gündeme geldi. GRU Space, Ay yüzeyinde kademeli olarak inşa edilecek otel projesiyle yüksek bütçeli müşterilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

 

Ay’da Konaklamanın Bedeli Dudak Uçuklatıyor

Şirketin açıklamasına göre Ay’da konaklamak isteyenlerden 250 bin ila 1 milyon dolar arasında değişen depozito talep ediliyor. Bu ödemeyi yapanlar, 2029’da başlayacak Ay görevlerine katılma hakkı elde edecek. İlk Ay otelinin ise 2032 yılında fırlatılması planlanıyor.

 

Küçük Ekip, Büyük Hedef

GRU Space’in kurucusu Skyler Chan, Tesla ve NASA destekli projelerde görev almış bir isim. Şirket henüz küçük bir ekipten oluşsa da, hedefleri oldukça büyük. GRU Space, Ay otelinin ardından kalıcı üsler, yollar ve altyapı projeleri geliştirmeyi, uzun vadede ise aynı modeli Mars’a taşımayı amaçlıyor.

 

Ay Artık Tatil Listesinde

Şirket, Y Combinator’dan aldığı tohum yatırımıyla 2029’da ilk test görevlerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Dört kişilik ilk Ay oteli, uzay turizmi tarihinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Proje yüksek riskler barındırsa da, Ay’ın ilk kez bu kadar net bir takvimle turistik bir destinasyon olarak sunulması dikkat çekiyor.

1
YILMAZ

Selamlar, Uzayda acıkma yok biliyoruz, sadece konaklama 4 gece 5 gün kaç Uzay Lirası?
