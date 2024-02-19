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Dünya Ay’a inecek! Uzay misyonu: ABD ve NASA özel şirketlerle iş birliğinde anlaştı! Yaptıkları 'pes' dedirtiyor
Dünya

Ay’a inecek! Uzay misyonu: ABD ve NASA özel şirketlerle iş birliğinde anlaştı! Yaptıkları 'pes' dedirtiyor

Yeniakit Publisher
2024-02-19 23:45:00 - 2024-02-20 00:14:08
Ay’a inecek! Uzay misyonu: ABD ve NASA özel şirketlerle iş birliğinde anlaştı! Yaptıkları 'pes' dedirtiyor

Intuitive Machines'in Odysseus Ay'a iniş aracı ilk görüntülerini yolculuk esnasında gönderdi. Bu nefes kesici görsellerin ana kahramanı ise Dünya gezegeni oldu.

ABD, Apollo 17 görevinden bu yana, yani 50 yılı aşkın bir süredir Ay yüzeyine iniş yapmamıştı. Ancak ABD ve NASA, özel şirketlerle yapılan anlaşmalar kapsamında tekrar Ay’a dönmeye çalışıyor. Bu bağlamda NASA ile yaptığı bir anlaşma kapsamında Ay’a bir iniş aracı gönderen Intuitive Machines, kısa bir süre önce aracının çektiği ilk görseli paylaştı. Intuitive Machines'in Odysseus Ay'a iniş aracının ilk fotoğrafları ise Dünya oldu.

Intuitive Machines'in Odysseus aracı 15 Şubat'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılmıştı. Şu sıralar Ay’a doğru ilerleyen araç, 22 Şubat tarihinde ise iniş yapacak. IM-1 görevi kapsamında yürütülen çalışma kapsamında kısa bir süre önce dört adet Dünya görseli paylaşıldı. Şirket, uzay aracının mükemmel sağlıkta olduğunu da doğruladı.


NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programı aracılığıyla desteklenen Intuitive Machines-1 görevi, ajansın Artemis programına yardımcı olacak verileri toplamak üzere tasarlandı. Odysseus şu anki IM-1 görevinde 6 adet NASA enstrümanı taşıyor.

NASA yetkilileri, bunların geliştirilmesi ve inşa edilmesinin ajansa 11 milyon dolara mal olduğunu söyledi. Odysseus, lazer reflektör dizisi, hassas navigasyon için Doppler lidar ve radyo işaretçisi olarak hareket etmek üzere inişten önce konuşlandırılacak CubeSat gibi faydalı yükler taşıyor. Diğer özel yükler arasında Dünya'da korkunç bir şey olması durumunda tüm insanlık bilgisinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir "güvenli Ay deposu" da yer alıyor.
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