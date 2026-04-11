  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Ay Yolculuğunda Dev Adım
Dünya

Ay Yolculuğunda Dev Adım

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ay Yolculuğunda Dev Adım

NASA'nın yarım asır sonra Ay çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı sefer olan Artemis II görevi başarıyla tamamlandı. Dört astronotu taşıyan Orion uzay kapsülü, 10 günlük tarihi yolculuğun ardından 10 Nisan 2026 tarihinde, ABD'nin San Diego şehri açıklarında Pasifik Okyanusu'na güvenli bir iniş yaptı.

Tarihi Görevde Mutlu Son

1972 yılındaki Apollo 17 misyonundan bu yana derin uzaya yapılan bu ilk insanlı uçuş, uzay keşiflerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Yaklaşık 1,1 milyon kilometre kat eden Orion kapsülü, atmosferimize saatte binlerce kilometre hızla girerek zorlu bir testi geride bıraktı. Paraşütlerin yardımıyla okyanusa süzülen kapsül, bölgede bekleyen ABD Donanması ekipleri tarafından karşılandı.

Mürettebatın "İlk"leri ve Başarıları

Uzay tarihinde birçok rekoru barındıran bu görevde yer alan 4 astronot, insanlığın Ay'a geri dönüş vizyonunu temsil etti:

  • Reid Wiseman (Komutan): Misyonun sevk ve idaresini üstlendi.
  • Victor Glover (Pilot): Ay yörüngesine ulaşan ilk siyahi astronot olarak tarihe geçti.
  • Christina Koch (Görev Uzmanı): Ay çevresine seyahat eden ilk kadın astronot unvanını aldı.
  • Jeremy Hansen (Görev Uzmanı): Kanadalı astronot, derin uzay yolculuğuna çıkan ilk ABD dışı vatandaş oldu.

Sırada Ay'a Ayak Basmak Var

Artemis II'nin bu büyük başarısı, NASA'nın bir sonraki hedefi olan ve astronotların Ay yüzeyine iniş yapmasını öngören Artemis III görevi için kritik bir temel oluşturdu. 2028 yılına planlanan yeni seferle birlikte insanoğlunun 50 yılı aşkın bir aradan sonra tekrar Ay toprağına ayak basması hedefleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23