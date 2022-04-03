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Teknoloji Ay parçacıkları satılacak
Teknoloji

Ay parçacıkları satılacak

Neil Armstrong tarafından 1969'da Apollo 11 görevi sırasında toplanan ay tozu parçacıkları açık artırmayla satılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 06:53:00 -
Ay parçacıkları satılacak

Satıştan sorumlu müzayede şirketi Bonhams, numunenin değerinin 800 bin ila 1.2 milyon dolar arasında olacağını açıkladı. Bonhams uzmanı Adam Stackhouse, numunenin yasal olarak satılabilen nadide ay tozu örneklerinden olduğu için değerini tahmin etme konusunda zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Stackhouse'a göre nadir ay tozlarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Ay tozu, şimdiye kadar fırlatılan ilk uzay uydusu olan Sputnik 1'in bir parçasını da içeren uzay temalı bir müzayede kapsamında 13 Nisan'da satılacak. Ay tozu satışından elde edilecek gelirin bir kısmının bilimsel hayır kurumlarına gideceği açıklandı.

Yalnızca ay malzemesi parçacıklarını taşıyan ay çantası, 2017'de 1,8 milyon dolara açık artırmayla satılmıştı.

Armstrong, 1969'da yürürken ay tozunu tarif ederken, “Yalnızca bir inçten küçük bir kesirde, belki bir inçin sekizde birinde. İnce, kumlu parçacıklardaki ayak izlerini görebiliyorum" demişti.

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