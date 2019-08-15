0553 313 94 23

Axis Kağıthane'den okula dönüş kampanyası

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
Axis Kağıthane'den okula dönüş kampanyası

İSTANBUL (AA) - Axis Kağıthane AVM, yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken 18 Ağustos-30 Eylül'de devam edecek kampanya başlattı.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Axis Kağıthane AVM okula dönüş yolunda çocukları unutmadı.

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken Axis Kağıthane AVM, 18 Ağustos-30 Eylül'de devam edecek yeni bir kampanyayı devreye aldı.

Okula dönüş kampanyasıyla Axis Kağıthane AVM'den alışveriş yapan anne babalar, Metrogarden Card'larına toplayacakları puanlarla çocukları için Hediye Dükkanı'nda, çantadan kalem kutusuna, boya kalemlerinden suluğa kadar birçok okul ve kırtasiye ürününü kazanma fırsatına sahip olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
  1. Axis Kağıthane
  2. Sur Yapı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UMITRON, Fish Appetite Index’i piyasaya sürdü
    1. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    2. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    3. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    4. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    5. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    6. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    7. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    8. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    9. Bursa’da gazimizi darp eden..
    10. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    11. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    12. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    13. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    14. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    15. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki..
    16. Hindistan Başbakanı Modi: Keşmir'in..
    17. Şarampole devrilen iş makinesi alev..
    18. Kültepe’de kazı çalışmaları aksadı
    19. Atık yağlar yağ bidonlarına
    20. Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını
    21. Suriyeli Muhammed, protez eline kavuştu
    22. "Fantezi Futbol Passo" uygulaması..
    23. Turkcell kopilot ile güvenli sürüş
    24. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    25. Galatasaray'ın lig rekorları
    26. Lösemi hastası Ahmet Eren'in..
    27. Fener Rum Patriği Bartholomeos..
    28. TDV Moritanya'da 50 bin ihtiyaç..
    29. "Afetlere karşı bilinçli olmak..
    30. 150 yıllık "Ata" tohumları için harman..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu