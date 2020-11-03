Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen terör saldırısında iki kişinin öldüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, çatışmada bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü belirtti.

Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau ise 15 kişinin yaralandığını, 7'sinin de ağır durumda olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, düzenlediği basın toplantısında terör saldırısıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Nehammer, Avusturya tarihinin zor günlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Maalesef çok yaralı ve ölü var. bir saldırgan etkisiz hale getirildi. bir saldırgan da kaçak. " Şeklinde konuştu.

Vatandaşların çok zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri gerektiği uyarısını yineleyen Nehammer, çocukların okula gönderilmemesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, yaptığı açıklamada, saldırının meydana geldiği bölgedeki sinagogun kapatıldığını ancak söz konusu sinagogun hedef olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'daki saldırı hakkında, "Polisimiz, bu iğrenç terörist saldırının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." Dedi.

Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu süre zarfında emeği geçen emniyet güçlerine teşekkür ederek, ülkenin zor günlerden geçtiğini belirtti.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer Avusturya'nın başkenti Viyana'daki çatışmalarla ilgili olarak "Şu anda açık bir terör saldırısı altındayız" dedi.

İçişleri Bakanı Nehammer, kentin turistik bölgesi olan birinci Viyana'da polisle saldırganlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı, "Şu anda açık bir terör saldırısı altındayız." Şeklinde konuştu..

Bu arada Viyana Ambulans Birimi Sözcüsü Daniel Melcher, Avusturya Haber Ajansı APA'ya çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, henüz net bir tespit yapılamadığını duyurdu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede metro gibi toplu taşıma araçları hizmet vermiyor.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, durum henüz polis tarafından kontrol altına alınmadı ve kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşanan saldırı nedeniyle Avusturyalıların şokunu ve üzüntüsünü paylaştıklarını belirtti.

Macron, Viyana'daki saldırıya ilişkin Twitter hesabından Fransızca ve Almanca açıklama yaptı.

Fransızlar olarak Avusturyalıların yaşadığı şok ve kederi paylaştıklarını ifade eden Macron, "Fransa'dan sonra dost ülkemiz ve Avrupa saldırıya uğradı. Düşmanlarımız kiminle uğraştığını bilmeliler. Vazgeçmeyeceğiz." Dedi.

Avrupa Birliği (AB), Avusturya'nın Viyana kentindeki bir sinagog yakınındaki saldırıyı kınadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medyada "Avrupa, yaşam hakkını ve insani değerleri ihlal eden bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor" dedi.

Kalbinin kurbanlar ve Viyana halkının yanında olduğunu belirten Michel, "Avusturya ile birlikteyiz" dedi.