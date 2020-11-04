Avusturya’daki terör saldırısına yönelik yeni bilgiler paylaşıldı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin temmuzda Slovakya’dan yasa dışı yollarla mermi satın almaya çalıştığı, bu durumun Avusturya istihbaratınca bilindiği ortaya çıktı.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, beraberindeki yetkililerle düzenlediği basın toplantısında, önceki gün gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nehammer, polisin incelemeleri sonucunda terör saldırısının 1 kişi tarafından yapıldığının anlaşıldığını söyledi.

Terör eylemine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Nehammer, 20 yaşındaki teröristle ilişkili olduğu düşünülen 14 kişinin gözaltına alındığını, söz konusu şahısların çeşitli uyruklara sahip olduğunu ifade etti.

- Avusturya'da kurumlar arasında kopukluk

Nehammer, Avusturya basınında da geniş yer bulan saldırganın temmuzda Slovakya’dan mermi satın almak istediği ancak başarısız olduğu, bu durumu Slovakya yetkililerinin Avusturya Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Birimine (İstihbarat) bildirdiği ancak istihbaratın bu bilgiyi savcılıkla paylaşmadığına ilişkin haberleri doğruladı.

Slovak istihbaratının, Avusturyalı muhataplarını bilgilendirdiğini aktaran Nehammer, söz konusu bilginin Adalet Bakanlığına iletilmesine ilişkin "Sonraki adımlarda (gelen bilginin savcılığa aktarılması konusunda) iletişimde bir şeyler açıkça ters gitmiş." dedi.

- İstihbarattaki sorunu çözmek için "komisyon" önerisi

İçişleri Bakanı Nehammer, istihbaratta yaşanan sorunun aydınlatılmasına ilişkin bağımsız komisyon kurulmasını istediğini vurgulayarak, kendinden önceki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nden (FPÖ) eski İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in istihbarat birimine "kalıcı hasarlar" verdiği suçlamasında bulundu.

Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf da saldırganın 2018’de Afganistan’a gitmeye çalıştığını ancak vizesi bulunmadığı için bunun mümkün olmadığını söyledi.

- Türkiye'de tutuklanan terörist iade edilmiş

Teröristin daha sonra yine aynı yıl Türkiye’ye gittiğini, buradan da Suriye’ye geçmeye çalıştığını belirten Ruf, saldırganın Türkiye’de gözaltına alındığını daha sonra Avusturya’ya iade edildiğini aktardı.

Ruf, tutuklanan şahsın Yabancı Terörist Savaşçı kategorisinde yargılandığını ve 22 ay hapis cezasına çarptırıldığını ancak saldırganın cezasını tamamlamadan 11 ay önce şartlı tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişinin ise kimliği belli oldu. Bu kişilerden 2’sinin Avusturya, 1’inin Alman, bir diğerinin ise Kuzey Makedonya vatandaşı olduğu bildirildi.

Avusturya'da önceki gün gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı düzenleyen terörist de emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.