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Avusturya'da zafer Dovizioso'nun

- MotoGP'de sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sini kazanan Mission Winnow Ducati takımından Dovizioso, sezonun 2. birinciliğine ulaştı

11 Ağustos 2019 Pazar 16:33
Avusturya'da zafer Dovizioso'nun


İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Mission Winnow Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.

İtalyan pilot Andrea Dovizioso, 39.34.771'lik zamanlamasıyla sezonun 2. birinciliğini elde etti.

Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez, Dovizioso'nun 0.213 saniye gerisinde ikinci, Petronas Yamaha sürücüsü Fransız Fabio Quartararo ise liderin 6.117 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Marquez, 59. kez bunu başaran ilk isim olarak MotoGP efsanesi Avusturyalı Mick Doohan'ın (58) rekorunu kırdı.

Sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 25 Ağustos'ta koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

1- Marc Marquez (İspanya): 230 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 172

3- Danilo Petrucci (İtalya): 136

4- Alex Rins (İspanya): 124

5- Valentino Rossi (İtalya): 103



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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:33
  1. Andrea Dovizioso
  2. Avusturya Grand Prix
  3. MotoGP
  4. Winnow Ducati

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