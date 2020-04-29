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Aktüel

Avusturya’da Türk STK, ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor

2020-04-29 22:04:51 -
Avusturya’da Türk STK, ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor

VİYANA (AA) - Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB), ramazan süresince ihtiyaç sahiplerine iftar paketleri dağıtıyor.

Ülke genelinde bünyesinde 60’ın üzerinde cami bulunduran ATİB, her ramazan ihtiyaç sahiplerine yönelik düzenlediği iftar programlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle iptal ederken, iftar paketleriyle yardımlarını sürdürüyor.

ATİB’in merkezinde gerçekleştirilen dağıtım organizasyonuna katılan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, ATİB’in ülke genelinde yaptığı önemli çalışmalara değinerek, ramazan paketlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılışı sırasında buraya gelerek, hem yapılan çalışmayı görmek hem de ATİB ile dayanışma içinde olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

- Türk STK'lerin gurur verici çalışmaları

Ceyhun, Türk sivil toplum kuruluşlarının yardımlaşma ve dayanışma açısından yaptıkları çalışmaların gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Avusturya’daki sivil toplum kuruluşları, böylesine anlamlı zamanlarda yardım ve vefa kelimesinin ne anlama geldiğini, birçok kişinin sorguladığı bir zamanda bizzat pratikte gösteriyorlar. Bir Türk, Müslüman ve büyükelçi olarak insan buraya gururla geliyor." diye konuştu.

Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar da ramazanın paylaşmak anlamına geldiğini belirterek, ATİB’in bu çalışmasıyla güzel bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu anlattı.

- Günlük 300 iftar paketi dağıtılıyor

ATİB Başkanı Fatih Yılmaz da her ramazan düzenledikleri iftarları bu yıl Kovid-19 nedeniyle gerçekleştiremediklerini bu nedenle bu yıl ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar paketleri dağıtmaya karar verdiklerini vurguladı.

Yılmaz, günlük 300’e yakın iftar paketinin dağıtıldığını ancak ilerleyen günlerde bu sayının artacağını sözlerine ekledi.

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