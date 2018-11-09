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Avusturya'da Rus ajan krizi!

Avusturya'da yıllardır Rusya adına ajanlık yapan bir albayı yakalandı. Avustuya hükümeti Rusya'da konuyla ilişkin açıklama istedi.

09 Kasım 2018 Cuma 13:41
Avusturya'da Rus ajan krizi!

Avrupa ve Rusya arasında yeni bir kriz patladı. Avusturya, on yıllardır Rusya adına casusluk yapan bir albayı yakaladı. 

Başbakan Sebastian Kurz, 1990'lardan bu yana Moskova için çalışan albay için Rusya'dan resmen açıklama istedi. Viyana yönetimi ayrıca Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyaretini iptal etti. Başbakan Kurz'a göre, gelişme Avrupa Birliği ile Rusya ilişkilerini etkileyebilir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Avusturya büyükelçisinin, Avusturya'nın casusluk iddiaları nedeniyle bakanlığa çağrılacağını duyurdu.

Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal...

İNGİLTERE VE ABD İLE KRİZLER

İngiltere'de yaşayan eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury kentinde zehirlenmesi, uluslararası kriz çıkarmıştı.

İngiltere'ye giden Rus askeri ekibi, Skripal ve kızını Noviçok sinir gazı kullanarak zehirlemişti.

"Kızıl ajan"Anna Chapman'ın ABD'de deşifre olmasıyla başlayan gelişmeler ise, son 10 yılın en çok ses getiren casusluk hikayesiydi. Aylarca gündemden düşmeyen Anna Chapman Rusya'ya sınır dışı edildi ve dergilere çıplak pozlar verdi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 13:41
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