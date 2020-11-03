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Aktüel Avusturya’da öldürülen teröristin kimliği tespit edildi
Aktüel

Avusturya’da öldürülen teröristin kimliği tespit edildi

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer: - "Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist, Kuzey Makedonyalı, 20 yaşında bir erkek. Saldırgan, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklanmış ve 25 Nisan 2019'da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış. Geçen aralıkta şartlı olarak serbest bırakılmış" - Başbakan Sebastian Kurz: - "Bizim düşmanımız aşırılık ve teröristlerdir. Bu, Müslüman ve Hıristiyanlar arasında bir çatışma değil, medeniyetle barbarlık arasındaki bir kavgadır"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:24:58 -
Avusturya’da öldürülen teröristin kimliği tespit edildi

VİYANA (AA) - Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, dün Viyana’da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın 20 yaşında Kuzey Makedonya asıllı bir erkek olduğunu açıkladı.

Bakan Nehammer, Viyana’da 4 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında emniyet güçleri tarafından öldürülen teröristin kimliğine ilişkin bilgi paylaştı.

Teröristin DEAŞ yanlısı olduğunu belirten Nehammer, "Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist, Kuzey Makedonyalı, 20 yaşında bir erkek. Saldırgan, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklanmış ve 25 Nisan 2019'da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış. Geçen aralıkta şartlı olarak serbest bırakılmış." ifadesini kullandı.

Nehammer, teröriste yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Viyana ve Sankt Pölten şehrinde yaklaşık 17 evde arama yapıldığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Teröristin üzerinde uzun namlulu bir silahın yanı sıra bir tabanca ve bir de pala bulunduğunu ifade eden Nehammer, şahsın sahte bir patlayıcı düzeneğini kıyafetine monte ettiği bilgisini paylaştı.

- "Bizim düşmanımız aşırılık ve teröristlerdir"

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da terör saldırısına yönelik düzenlediği basın toplantısında, saldırının Avrupa'nın temel değerlerine, demokrasi ve yaşam modeline olan nefretin yansıması olduğunu vurguladı.

Başbakan Kurz, temel hak ve özgürlüklerin her şekilde korunacağını belirterek, teröristlerin toplumu bölmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

Saldırıda 4 masum sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Kurz, çoğu ağır 14 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü, yararlılar arasında bir de polis memurunun bulunduğunu ifade etti.

Başbakan Kurz, "Bizim düşmanımız aşırılık ve teröristlerdir. Bu, Müslüman ve Hıristiyanlar arasında bir çatışma değil, medeniyetle barbarlık arasındaki bir kavgadır." dedi.

Avusturya'da dün gerçekleşen terör saldırısında 4 sivil hayatını kaybederken, bir saldırgan etkisiz hale getirilmişti. Saldırıda çoğu ağır 14 kişi yaralanmıştı.

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