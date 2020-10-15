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Dünya Avusturya'da muhalefetten iktidara Yunanistan tepkisi
Dünya

Avusturya'da muhalefetten iktidara Yunanistan tepkisi

Avusturya'da ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Milletvekili Jörg Leichtfried, hükümetin dış politikalarını eleştirerek, Türk-Yunan krizinde taraf tutmaması gerekirken Yunanistan'ın tarafının tutulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 03:42:00 -
Avusturya'da muhalefetten iktidara Yunanistan tepkisi

Avusturya Federal Meclisinde iktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi hükümetinin dış politikaları görüşüldü.

Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Akdeniz'de yaşanan hareketlilik, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar gibi uluslararası gündemi meşgul eden konulara ilişkin hükümetin yaklaşımını aktardı.

Muhalefetten iktidara dış politika tepkisi

Ana muhalefet partisi SPÖ Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, başta Başbakan Sebastian Kurz olmak üzere Dışişleri Bakanı Schallenberg'in dış politikadaki yaklaşımlarına tepki göstererek, ülkenin çok taraflılıktan uzaklaştığını savundu.

SPÖ Milletvekili Jörg Leichtfried de ülkenin dış politikasında yön değişikliği yaşandığına işaret ederek, bu durumun Avusturya'nın Orta Doğu sorununa daha az ilgi göstermesine yol açtığını söyledi.
Leichtfried, "Avusturya, (uluslararası sorunlarda) daha az ara bulucu rolü üstleniyor ancak Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık örneğinde olduğu gibi hemen çatışan taraflardan birinin yanında yer alıyor. Bu durum da Türkiye'nin aktif bir şekilde taraf olduğu Dağlık Karabağ sorununda Avusturya'nın ara buluculuk yapmasını zorlaştırıyor." görüşünü paylaştı.

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