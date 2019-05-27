0553 313 94 23

Avusturya'da hükümet düştü

Avusturya'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz önderliğindeki hükümet düştü.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:05
Avusturya'da hükümet düştü

Avusturya ulusal meclisindeki oturumda güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

Meclis genel kurulunda yapılan özel oturumda, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) yanı sıra Liste Jetzt'in de karşı oylarıyla Başbakan ve geçici hükümet güven oyu alamadı.

Ülkede eylül ayında erken seçime gidilmesi yönünde alınan kararın ardından Avusturya'yı seçime götürecek geçici hükümet ve Başbakan Kurz'un görevden azledilmesine karar verildi.

Ulusal meclisin aldığı kararın ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ülkeyi seçime götürecek yeni bir başbakanı görevlendirmesi bekleniyor.

Avusturya'da geçen hafta aşırı sağcı FPÖ eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Başbakan Kurz, Avustralya Halk Partisi (ÖVP) ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, erken seçimlerin eylül ayında yapılması çağrısında bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:05
  1. Kurz
  2. avusturya
  3. hükümet
  4. Alexander Van der Bellen
  5. Sebastian Kurz

YORUM YAZ

  • HüseyimHüseyim8 sa önce
    Allahın SOPASI YOK..
  • Şehbaz Şehbaz 9 sa önce
    Bu puşt başörtüsüne iliştiğinde düşeceğini burada yazmıştım.
  • Alkan Alkan 10 sa önce
    SENI  KILIKLI SEBASTIAN KURZ ALDINMI ANANIN BILMEM NEYINI SENI MÜSLÜMAN TÜRKIYE VE TÜRK DÜSMANLARI SIZI SADECE SEN DEGIL SENIN GIBI TÜRKIYE DÜSMANLARIN ALAYI YOK OLMAYA MAHKUM DAHA DÜNKÜ  ÇIKMIS TÜRKIYE HAKKINDA MÜSLÜMANLARIN HAKKINDA DÜSMANLIK TOHUMU EKMEYE BASLIYORDUNIZ NE OLDU ULAN KURZ MUSUN NE KARIN AGRISI SENI KAKALAKA ALDINMI BABAYI SIZI DIN DÜSMANLARI SIZI GAVUR ÖLÜSÜ SIZI
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 14 sa önce
    Adamlarda chp yokki kargasa olsun.
  • MalatyaMalatya15 sa önce
    Kendilerine bakmazlar bide Turkiyeyle uğraşırlar evet dikkat edersiniz avrupa artık çöküşe geçti yani kısaca avrupa hasta adam... fransa yanıyor sarı yelekliler ingiltere başbakanı yine istifa etti almanya da yavaş yavaş yanacak ve sırayla sömürgeci tüm devletler çöküşe geçecek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Osmaniye’de ücretsiz Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
  1. Osmaniye’de ücretsiz Yaz Spor Okulları..
  2. VSY Biotechnology Meksika pazarındaki..
  3. "Dikkat bu bal adamı uzatur"
  4. FETÖ’nün ankesör soruşturmasında 74..
  5. Zabıtadan bayram öncesi denetimler
  6. Sınırda 7 bin 940 paket kaçak sigara..
  7. Yasa dışı ekilen haşhaşlar imha edildi
  8. Mürsel Mahallesine organik pazar
  9. Çocuklarınızı trans yağlardan koruyun!
  10. Noterler iftarda Sapanca’da buluştu
  11. Sakarya’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1..
  12. Büyük harekata üst düzey komuta
  13. Alanya’da kaçak nargile tütün..
  14. Ekonomik güven endeksi azaldı
  15. Kültürel istihdam 2018’de arttı
  16. Van’da 49 kaçak göçmen yakalandı
  17. (Özel) 2 dakikada aracın camını söküp..
  18. Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül..
  19. İnci kefali balığını koruma çalışmaları
  20. KTO Karatay Üniversitesinde..
  21. Büyükçekmeceli kadınlar 34’üncü kez..
  22. 3 bin 300 kişi dinledi
  23. Büyükşehir’de diplomasi geçidi
  24. Huawei CEO’su Zhengfei: “Zafer bizim..
  25. Nefis terbiyesi: İtikaf
  26. Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta azaldı
  27. Ekonomik güven endeksi azaldı
  28. (Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle..
  29. 1 yılda 14 patent başvurusu
  30. Forum Bornova ziyaretçileri ile “Bana..
Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
Son anket sonuçları açıklandı!
Son anket sonuçları açıklandı!
ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

Günün Karikatürü

28 Mayıs 2019
CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız