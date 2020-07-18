Avusturya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi.

Başkentin önemli noktalarından Devlet Opera binası önünde toplanan göstericiler, Türk ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra, "Azerbaycan için adalet", "Ermenistan, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını yerine getirmelidir", "Ermenistan, Azerbaycan’da işgal ettiği topraklardan çıksın" yazılı pankartlar taşıdı.

Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği (AZERİ-DER) tarafından düzenlenen gösteride konuşan Dernek Başkanı Yardım Güneş, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın Tovuz bölgesinde Azeri askerleri şehit ettiğini söyledi.

Güneş, Azerbaycan’ın haklı taleplerini bütün dünyaya duyurmak üzere burada toplandıklarını kaydederek, başta Karabağ olmak üzere Hocalı ve son olarak Tovuz’daki şehitlerin haklı sesi olmaya çalışacaklarını vurguladı.

- Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çıkmalı

AZERİ-DER adına okunan Almanca basın bildirisinde ise Ermenistan güçlerinin iki ülke arasındaki ateşkese rağmen Tovuz bölgesine saldırarak hem Azerbaycan askerlerini hem de sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Bildiride, Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında sıklıkla baş vurduğu provokasyonların uluslararası toplum tarafından en sert şekilde kınanması ve bu ülkenin Azerbaycan topraklarından bir an önce çıkması için baskı uygulanması çağrısında bulunuldu.

- Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.