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Aktüel Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Yunanistan seyahatini Kovid-19 nedeniyle iptal etti
Aktüel

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Yunanistan seyahatini Kovid-19 nedeniyle iptal etti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:59:42 -
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Yunanistan seyahatini Kovid-19 nedeniyle iptal etti

VİYANA (AA) - Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Akdeniz'de yaşanan hareketlilik nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yarın gerçekleştireceği seyahati, beraberindeki heyette yer alan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle iptal etti.

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanı Schallenberg’in Yunanistan ve GKRY'ye yapacağı ziyarete eşlik edecek heyete yönelik yapılan rutin Kovid-19 testinde bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bu gelişme nedeniyle Schallenberg'in yarınki ziyareti iptal ettiği belirtilen açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın test sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Schallenberg'in Kovid-19 taşıyan diplomatla yakın bir temasının olmadığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Schallenberg daha önce söz konusu ziyareti sığınmacı konusu ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere yapacağını açıklamıştı.

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