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Avusturya, Batı Balkan ülkelerine seyahat uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı

Çekya’da maske kullanma zorunluluğu bugünden itibaren ülkenin büyük kısmında kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:03:46 -
Avusturya, Batı Balkan ülkelerine seyahat uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı

VİYANA (AA) - Avusturya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının Batı Balkan ülkelerinde yeniden artış göstermesi üzerine seyahat uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı.

Avusturya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Alexander Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Karadağ’a yönelik seyahat uyarısının en yüksek seviye olan 6’ya çıkarıldığını duyurdu.

Schallenberg, söz konusu ülkelerde Kovid-19 vaka sayısındaki artışa işaret ederek, bu ülkelerde bulunan Avusturyalıların yurda dönmelerini tavsiye etti.

Bu arada, söz konusu ülkelerde bulunan kişilerin Avusturya’ya girişlerinde negatif sonuçlu Kovid-19 testi ibraz etmeleri ya da 14 gün karantina altında kalmaları gerekiyor. Aynı bölgede bulunan Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da da salgın bulaşan kişi sayısındaki artışa rağmen seyahat uyarısı yapılmadı.

- Avusturya'da uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 100'ün üzerine çıktı

Öte yandan, Avusturya’da da günlük vaka sayısında artış görüldü. Yaklaşık iki ay sonra ülkede günlük vaka sayısı yüzün üzerine çıkarak, son 24 saatte 114 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede salgın hastalık bulaşanların sayısı 17 bin 796'ya, virüs nedenli can kaybı ise 705'e ulaştı.

- Çekya'da maske kullanımına son

Çekya’da ise maske kullanma zorunluluğu bugünden itibaren ülkenin büyük kısmında kaldırıldı. Başkent Prag’ın yanı sıra Moravya-Silezya Bölgesi’nde sağlık kurumları ve sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü kapalı ortamlarda maske kullanma zorunluluğu sürecek.

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