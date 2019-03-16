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Avusturalyalı Sağcı senatöre yumurtalı saldırı

Avusturalyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen saldırıyı göçmenlere atfederken yumurtalı saldırıya uğradı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Avusturalyalı Sağcı senatöre yumurtalı saldırı

Avusturalyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen saldırıyı göçmenlere atfederken yumurtalı saldırıya uğradı.


Avustralyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda saldırısı ile ilgili bir açıklama yaparken 17 yaşında genç tarafından yumurtalı saldırıya uğradı. Saldırıya karşılık veren senatöre, gence dakikalarca yumruk attı. Öfkeli Anning, bir kişi tarafından uzaklaştırılırken genç ise olay yerinde bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi.


Avustralya medyası, 17 yaşındaki gencin gözaltına alındığını yazdı.


Avustralyalı senatör Fraser Anning, Yeni Zelanda’nın göçmen politikasını eleştirerek, terör saldırısından Müslüman nüfusunun artışını sorumlu tutmuştu. Başbakan Scott Morrison ise Anning’in ifadelerini “korkunç ve çirkin”olarak tanımlamıştı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
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