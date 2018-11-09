Avustralya'nın Melbourne kentinde bıçaklı saldırı
Aracıyla kaldırımdaki yayaları ezen erkek, daha sonra polislere ve insanlara bıçakla saldırdı.09 Kasım 2018 Cuma 10:29
Avustralya'nın Melbourne kentinde bir araç yayaları ezdi. Kaldırıma çıkan araç, insanları hedef aldıktan sonra çarparak durabildi.
Bourke Street Mall'daki çarpışmayla araç alev alıp patladı.
Caddeden yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görüldü.
Aracı kullanan erkek ise, caddedeki polislere ve insanlara bıçakla saldırdı.
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