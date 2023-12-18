Avustralya'nın acı gerçek kapısını çaldı! Sel ortalığı karıştırdı: onlarca araçlar battı, timsahlar yüzdü! Dehşeti yaşadılar

Avustralya’nın Queensland eyaletini sel vurdu.

Queensland yetkilileri, şiddetli yağışların eyaletin başkenti Brisbane'in kuzeyinde bulunan ve yaklaşık 170 bin kişinin yaşadığı turizm merkezi Cairns kentindeki bazı noktalarda sel baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Queensland Başbakanı Steven Miles, yaptığı açıklamada, yaşanan doğal afeti "hatırlayabildiğinin en kötüsü" olarak nitelendirdi.

Miles, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım konularında endişe duyduklarını ve hava desteği alamadıklarını ifade etti.

Bölgeden gelen görüntülerde Cairns havaalanında batan uçaklar, kasabanın ortasında görülen bir timsah ve teknelerle evlerinden kaçan insanlar görülüyor.

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Afet nedeniyle şu ana kadar ölen ya da ağır yaralanan bulunmadığı bilgisini paylaşan Queensland Emniyet Müdürü Katarina Carroll, bazı insanların evlerinin çatılarında mahsur kaldığını kaydetti.

Yetkililer, kurtarılan 300'den fazla kişinin helikopterle bölgeden tahliye edileceğini açıkladı.

Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede bugün itibarıyla demir yolu ulaşımı askıya alınırken, 14 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Bölgedeki kara yollarında da sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yoğun yağışların 24 saat daha devam etmesi bekleniyor.