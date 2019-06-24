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Avustralyalı imamın büyük duası: Allah bize yüzlerce Erdoğan versin

Mısır’da Mursi’nin darbeci Sisi tarafından şehit edildiğini belirten Avustralyalı Müslümanlar, Melbourne’de gösteri yaptı. Mursi’ye sahip çıkan Başkan Erdoğan’a övgüler düzen Victoria İslam Konseyi İmamı Mohamed Aljibaly, “Yaptıkları karşısında ancak Allah, Erdoğan’ı ödüllendirebilir. Allah, bize yüzlerce Erdoğan versin” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:43
Avustralyalı imamın büyük duası: Allah bize yüzlerce Erdoğan versin

Darbeci Sisi’nin yavaş yavaş öldürdüğü Muhammed Mursi için, Müslümanlar dua etmeye devam ederken, Türkiye’nin ve Başkan Erdoğan’ın tavrına da övgüler yağıyor...

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’nin hayatını kaybetmesinden Mısır yönetimini sorumlu tutan Avustralyalılar Melbourne’de gösteri düzenledi. Melbourne’de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Broadmeadows semtindeki Hume Belediyesi meydanında düzenlenen gösteriye, Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunarak başlayan gösterideki konuşmalarda, Mursi’nin ölümünden sorumlu tutulan Sisi ve yönetimi sert sözlerle kınandı.

‘Teşekkürler Erdoğan’

Darbeci yönetim aleyhine sloganlar atan göstericiler, üzerinde Muhammed Mursi’nin fotoğrafının yer aldığı “Şehit Başkan Mursi” yazılı pankartları taşıdı.

Gösterideki Mısır kökenli Avustralyalı Mamoud Hegazy, “Mursi’nin ölümünden kesinlikle Mısır rejimi sorumlu. Ona asla sağlıklı yiyecek vermediler, gerçek tedavi görmedi” dedi.

Mursi için dünyadaki ilk başsağlığı mesajını yayınlayan Erdoğan için “Günümüzün gerçek adamı, teşekkürler Erdoğan” sloganları atıldı.

‘Türkiye için dua ediyorum’

Erdoğan’ın İslam dünyasına verdiği destekten dolayı bu sloganı hak ettiğini hatırlatan Victoria İslam Konseyi İmamı Mohamed Aljibaly, “Aslında ne söylersek Erdoğan’ın sarf ettiği çaba karşısında yetersiz kalıyor. Sadece Allah razı olsun diyebiliyoruz. Bu basit kalabilir ama ancak Allah Erdoğan’ı ödüllendirebilir. Onun için, Türk kardeşlerimiz ve Türkiye için en iyi dileklerimiz gönderiyoruz inşallah. Allah’tan, onu ülkesi, insanları için koruması için dua ediyorum Allah bize yüzlerce Başkan Erdoğan versin” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:43
  1. Darbeci Sisi
  2. Muhammed Mursi
  3. Başkan Erdoğan
  4. Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi
  5. Avustralyalı Türkler
  6. Kur’an-ı Kerim
  7. Mısır kökenli Avustralyalı Mamoud Hegazy
  8. İslam dünyası
  9. Victoria İslam Konseyi İmamı Mohamed Aljibaly
  10. Recep Tayyip Erdoğan

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