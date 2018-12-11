Avustralya'dan küstah Kudüs kararı!

Avustralya hükümetinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlandığı belirtildi.

The Australian gazetesinin haberine göre Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanan Avustralya hükümeti, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma konusunda aceleci davranmayacak.

"Başbakan Scott Morrison ve kabinesi, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak. Bu konudaki resmi açıklamanın 12 Aralık'ta yapılması bekleniyor" denen haberde, Tel Aviv'deki büyükelçiliğin yaklaşık 200 milyon dolarlık maliyeti nedeniyle taşınmayacağı, Kudüs'e bir konsolosluk binası açma planı yapıldığı ifade edildi.

Ağustos ayının sonunda göreve başlayan Morrison, görevi devraldıktan sonra Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının gündemlerinde olacağını belirtmişti.

Rusya, BM kararlarına bağlılığnı koruyor

Rusya, Kudüs'ün statüsü konusunda BM kararlarına bağlılığını koruyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2017'de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Doğu Kudüs'ün statüsünün Filistin devletinin başkenti olarak ele alındığı BM'nin ilgili kararlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz. Bununla birlikte, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğümüzü de belirtmeliyiz."

Haziran 2017'de İsrail yönetimi, Rusya'ya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını önermişti. Ancak Moskova, Filistin ve İsrail arasında ilişki tesis edilinceye kadar bu yönde adım atma niyetinde olmadığı yanıtını vermişti.