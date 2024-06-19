Avustralya’dan Komançero çete liderini almaya 60 özel harekât polisi gelmiş! Ali Yerlikaya bu işte bir bit yeniği olabileceğini düşündü ve bunu yaptı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 1 Şubat 2023 tarihinde İstanbul’da yakalanan Komançero suç örgütü lideri Mark Douglas Buddle için Avustralya’dan 60 kişilik özel harekât ekibinin geldiğini yazdı.

Gelen ekibe yüksek güvenlik önlemleri çerçevesinde çete liderinin teslim edildiğini ancak havalanan uçağın bir süre sonra kuş sürüsüne çarptığı gerekçesiyle tekrar iniş izni istemesiyle İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini aktaran Selvi, Bakan Ali Yerlikaya’nın talimatlarını ve yaşananları şöyle anlattı:

“Türkiye, ‘çete liderini teslim ettik, uçak Avusturalya’ya doğru gidiyor, en geç 24 saat sonra paket ülkesine ulaştı’ mesajı gelir diye beklerken, kısa bir süre sonra uçağın Atatürk Havalimanı’na geri dönüş yapmak istediği mesajı alınıyor. Uçak, İstanbul’a doğru rotasını çevirmiş ve acil iniş izni istiyor.

Haber süratle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya iletiliyor. Ali Yerlikaya bu işte bir bit yeniği olabileceğini düşünüyor. Çete liderini İstanbul’a inen uçaktan kaçırmak gibi bir plan yapılmış olabileceğinden endişe ediyor. Süratle uçakla irtibat kuruluyor. Pilotlar uçağın kuş sürüsüne daldığını, camın, motorların ve kanadın zarar gördüğünü, bu şekilde uçmalarının mümkün olmadığını söylüyorlar. Bu yanıt tam ikna etmiyor. Kuşkular sürüyor. Türk havacılık yetkilileri ile güvenlik birimleri, uçakla tekrar irtibat kuruyor. Bu kez verilen bilgiler daha ikna edici geliyor. Bu arada uçak burnunu İstanbul’a doğru çevirmiş geliyor.

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Uçağın inişine izin veriliyor. Komançero çetesini taşıyan uçak, gözlerden uzak bir yere çekiliyor ve etrafı sarılıyor. Uçuş görevlileri, çete liderini güvenlik birimlerimize tekrar teslim edip uçağın camındaki sorunu çözmek istediklerini bildiriyorlar. O sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı devreye giriyor. Ali Yerlikaya, ‘Uçağın içindekilerin tüm ihtiyaçları karşılanacak ama uçaktan bir kişi dahi inmeyecek’ diyor. Müzakereler sonucunda uçuş ekibi bunu kabullenmek zorunda kalıyor. Çünkü karar kesin.

Bu arada Avustralya’dan ikinci uçak geliyor. İki gün boyunca uçaktakilerin temel ihtiyacı karşılanıyor. Ama uçaktan bir kişinin dahi dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Sadece havalandırma için kapılar açılıyor. Uçağın etrafında Türk özel harekât polisleri tetikte bekliyor. İki günün sonunda Avusturalya’nın en çok aranan gangsteri yeni uçakta bu ülkeye doğru yola çıkıyor. Uçak Türk hava sahasını terk edene kadar izleniyor.”