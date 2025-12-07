Galatasaray'ın Göksenin Köksal için TBF'ye çağrısı: Korkutan taşlı saldırı şok etti! Gerginlik tırmanıyor!

  • İSTANBUL
Spor
4
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray- Bursaspor– karşılaşmasında yaşanan gerginlik, maç sonrasında da devam etti. Basketbol Süper Ligi’nde 6 Aralık’ta oynanan Bursaspor–Galatasaray karşılaşmasında Göksenin’in Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerine de hakaret ettiği öne sürüldü. Korkutan taşlı saldırı! TBF'ye çağrısı yapıldı.

Basketbol Süper Ligi’nde 6 Aralık’ta oynanan Bursaspor–Galatasaray karşılaşmasında yaşanan gerginlik, maç sonrasında da devam etti. Mücadelede öne çıkan iddia ise, geçmişte Galatasaray kaptanlığı yapan ve şu anda Bursaspor’da forma giyen Göksenin Köksal’ın, Galatasaray’a yönelik küfürler ettiği yönünde oldu. Göksenin’in ayrıca Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerini de sözlü olarak hedef aldığı öne sürüldü.

6 Aralık’ta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Bursaspor–Galatasaray karşılaşmasında sahadaki gerilim maç sonrasına da yansıdı. Mücadelenin ardından gündeme gelen en çarpıcı iddia, geçmişte Galatasaray kaptanlığı yapan ve şu anda Bursaspor’da oynayan Göksenin Köksal’ın, sarı-kırmızılılara yönelik küfürler ettiği yönünde oldu. Göksenin’in Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerine de hakaret ettiği öne sürülürken, bu tutum Galatasaray camiasında büyük tepkiyle karşılandı.

Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur. Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da 'Galatasaray benim yuvam' diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır. Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' Gerilimi tırmandıran bir başka olay da maçın ardından yaşandı. Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı, oyuncuların güvenliği ciddi şekilde riske girdi. Olayın ardından ortam iyice gerilirken, hem sarı-kırmızılı taraftarlar hem de spor kamuoyu yaşanan güvenlik zaafına tepki gösterdi. Saldırıda otobüsün camlarının kırılması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Yetkililer, olaya karıştığı belirlenen kişi ya da kişilerin tespit edilip yakalanması için soruşturma başlattı.

