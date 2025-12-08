Kocaeli'de yarım asırda oluşturulan koleksiyon tüyler ürpertiyor

İzmit Cedit Mahallesi'nde antika dükkanı işleten Hamdi Dinibütünoğlu, iki yıl önce Kütahya'da yaşayan 82 yaşındaki bir koleksiyonerin ilginç bir birikimi olduğunu öğrendi. Yaklaşık 50 yıl boyunca bit pazarlarından, antikacılardan ve hatta çöplerden toplanan bu koleksiyon, sadece oyuncak bebek kafalarından oluşuyordu.

Dinibütünoğlu, koleksiyonu ilk gördüğünde "Bu benim olmalı" diyerek satın alma kararı aldığını belirtti. Uzun uğraşlar ve ikna turları sonucunda koleksiyonu İzmit'e getiren Dinibütünoğlu, koleksiyonun ilk sahibinin geçen yıl vefat ettiğini söyledi.

50 YILLIK BİRİKİMİN HİKAYESİ

Koleksiyoner amcanın parçaları önce gövdeleriyle sakladığını, ancak çok yer kapladığı için daha sonra sadece kafaları biriktirmeye başladığını anlatan Dinibütünoğlu, amcanın aklına kafaları kavanozlara dizme fikrinin geldiğini kaydetti:

"Kavanozlara dizerek bunları sergilemeye başlamış. Kavanozların içine keser saplarıyla bastırarak, bebek kafasının formunu da bozmadan bu hale getirmiş. Görünce 'Bu benim olmalı' dedim. Amcayı 15-20 günde yalvar yakar ikna ettik."

Dinibütünoğlu, amcanın yalnız yaşayan biri olduğunu ve koleksiyonu devretme sürecinde yaşadığı hüzne değinerek, "Amca bizimle hiç görüşmek istemedi çünkü bunlardan vazgeçmek istemiyordu" dedi. Koleksiyonerin kendisine söylediği "Bebekler hep güler oğlum" cümlesinin aklına küpe olduğunu ekledi.

5 BİN PARÇALIK KOLEKSİYON

Yaklaşık 5 bin bebek kafasından oluşan koleksiyonda 1940-1950 model bebek kafalarının yanı sıra 2000'li yıllara ait parçalar da bulunuyor. Kavanozlara ek olarak, amcanın yaşlanınca zorlandığı için büyük akvaryumlarda da sergilemeye başladığı belirtildi.

Dinibütünoğlu, koleksiyona gelen tepkilerin çok farklı olduğunu dile getirdi:

"Kimisi çok itici ve korkunç buluyor, kimisi de 'Çok şekermiş' diyor. Çocuklar hiç korkmuyor, büyükler daha çok korkuyor. Büyükler birazcık ürküyor, çünkü büyüklerin kafasında dönen şeylerle, çocukların beyinlerindeki güzel düşünceler aynı olmuyor."

Dinibütünoğlu, artık bu eşsiz koleksiyonun tek sahibi olduğunu söyledi.