İstanbullunun çilesi bitmiyor: İETT otobüsünde şemsiyeli yolculuk dönemi
Liyakatsiz kadroların yandaş arpalığına çevirdiği İstanbul toplu ulaşımı tel tel dökülmeye devam ederken kazasız, yangınsız tek günü geçmediği için her gün son dualarını binerek İETT otobüslerine binen İstanbullunun artık yanına şemsiye de alması gerekecek.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, trafik ile birlikte toplu taşıma seferlerini de etkilerken kazalarına yangınlarına alışık olduğumuz İETT otobüslerinin artık tavanları da su kıtmaya başladı. 98 AB Halkalı Bakırköy seferini yapan otobüste ilginç görüntü kameralara yansıdı.
Otobüsün tavanından akan su ile ıslanan yolcu şemsiyesini açmak zorunda kaldı. Kadın yolcu, seferi şemsiyeyle tamamladı. Benzer bir görünü de Arnavutköy'de de kaydedildi. 36 AY Arnavutköy Yenibosna seferini yapan otobüsün tavanından da adeta yağmur gibi su aktığı görüldü.
Gündem
TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı
Ekonomi
Bilal Erdoğan’a TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok
Dünya
'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş