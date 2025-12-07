İstanbullunun çilesi bitmiyor: İETT otobüsünde şemsiyeli yolculuk dönemi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, trafik ile birlikte toplu taşıma seferlerini de etkilerken kazalarına yangınlarına alışık olduğumuz İETT otobüslerinin artık tavanları da su kıtmaya başladı. 98 AB Halkalı Bakırköy seferini yapan otobüste ilginç görüntü kameralara yansıdı.

Otobüsün tavanından akan su ile ıslanan yolcu şemsiyesini açmak zorunda kaldı. Kadın yolcu, seferi şemsiyeyle tamamladı. Benzer bir görünü de Arnavutköy'de de kaydedildi. 36 AY Arnavutköy Yenibosna seferini yapan otobüsün tavanından da adeta yağmur gibi su aktığı görüldü.