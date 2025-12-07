  • İSTANBUL
Gündem İstanbullunun çilesi bitmiyor: İETT otobüsünde şemsiyeli yolculuk dönemi
Gündem

İstanbullunun çilesi bitmiyor: İETT otobüsünde şemsiyeli yolculuk dönemi

IHA
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Liyakatsiz kadroların yandaş arpalığına çevirdiği İstanbul toplu ulaşımı tel tel dökülmeye devam ederken kazasız, yangınsız tek günü geçmediği için her gün son dualarını binerek İETT otobüslerine binen İstanbullunun artık yanına şemsiye de alması gerekecek.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, trafik ile birlikte toplu taşıma seferlerini de etkilerken kazalarına yangınlarına alışık olduğumuz İETT otobüslerinin artık tavanları da su kıtmaya başladı. 98 AB Halkalı Bakırköy seferini yapan otobüste ilginç görüntü kameralara yansıdı.

Otobüsün tavanından akan su ile ıslanan yolcu şemsiyesini açmak zorunda kaldı. Kadın yolcu, seferi şemsiyeyle tamamladı. Benzer bir görünü de Arnavutköy'de de kaydedildi. 36 AY Arnavutköy Yenibosna seferini yapan otobüsün tavanından da adeta yağmur gibi su aktığı görüldü.

